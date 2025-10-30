Hollanda seçimlerini kazanan partinin başkanı, LGBT'li çıktı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hollanda'da vatandaşlar sandık başına gitti.

Hollanda'da düzenlenen genel seçimi, ilk sandık çıkışı anketlerine göre 27 milletvekili çıkarması öngörülen Rob Jetten liderliğindeki sosyal liberal Demokratlar 66 (D66) kazandı.

Sonuçların resmiyet kazanmasının ardından hükümet kurma görüşmeleri başlayacak.

HOLLANDA'YA LGBT'Lİ BAŞKAN

Hükümeti kuracak isim ise LGBT'yi desteklediğini saklamayan ve kendisi gibi aynı görüşe sahip Nico Keenan isimli şahısla sarmaş dolaş videolar çeken Rob Jetten olacak.

TİKTOK ÜZERİNDEN SARMAŞ DOLAŞ VİDEOLAR

Nico Keenan isimli şahısla sarmaş dolaş videolar çeken Rob Jetten, Hollanda'da nişanlı olarak biliniyor.

Jetten, Nico Keenan isimli şahısla aynı evde yaşıyor ve nişanlandığını da saklamıyor.