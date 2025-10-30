Hollanda seçimlerini kazanan partinin başkanı, LGBT'li çıktı

- Hollanda'da yapılan genel seçimi, Rob Jetten liderliğindeki Demokratlar 66 kazandı.
- Hükümet kurma görevi, LGBT destekçisi Rob Jetten'e verilecek.
- Jetten, nişanlısı Nico Keenan ile aynı evde yaşıyor.
Hollanda'da vatandaşlar sandık başına gitti.
Hollanda'da düzenlenen genel seçimi, ilk sandık çıkışı anketlerine göre 27 milletvekili çıkarması öngörülen Rob Jetten liderliğindeki sosyal liberal Demokratlar 66 (D66) kazandı.
Sonuçların resmiyet kazanmasının ardından hükümet kurma görüşmeleri başlayacak.
HOLLANDA'YA LGBT'Lİ BAŞKAN
Hükümeti kuracak isim ise LGBT'yi desteklediğini saklamayan ve kendisi gibi aynı görüşe sahip Nico Keenan isimli şahısla sarmaş dolaş videolar çeken Rob Jetten olacak.
TİKTOK ÜZERİNDEN SARMAŞ DOLAŞ VİDEOLAR
Nico Keenan isimli şahısla sarmaş dolaş videolar çeken Rob Jetten, Hollanda'da nişanlı olarak biliniyor.
Jetten, Nico Keenan isimli şahısla aynı evde yaşıyor ve nişanlandığını da saklamıyor.