HSK'dan İnan Kıraç hakkındaki yargılama sürecine inceleme

İnan Kıraç hakkında gelişme...

Kıraç, 2024 yılının Aralık ayında Emine Alangoya ile evlendi ancak kızı İpek Kıraç, bu evliliğe karşı çıktı.

Bunun üzerine çeşitli incelemeler başlatıldı.

Evlilik öncesinde İnan Kıraç'a özel bir hastaneden verilen raporun gerçeği yansıtmadığını ve babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia eden İpek Kıraç, İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi'ne evliliğin iptali için başvurmuştu.

EVLİLİK İPTAL OLDU

Başvuru sonucu 87 yaşındaki İnan Kıraç ile 75 yaşındaki Emine Alangoya’nın 2024’ün sonlarında gizlice kıydıkları nikah, yargıdan döndü.

Daha önce ertelenen davada İstanbul Anadolu 18. Aile Mahkemesi, evliliğin iptaline hükmetti.

HSK İNCELEME BAŞLATTI

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), iş insanı İnan Kıraç hakkında, Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nde açılan evliliğin iptali davası ve devamında verilen vesayet kararlarına yönelik iddialarla ilgili inceleme başlattı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un izniyle başlatılan incelemede, iddiaların araştırılması için müfettiş görevlendirildi.

RAPOR HAZIRLANACAK

Bu kapsamda, mahkeme hakiminin, "vesayet kararı ve vasi atamaları sürecindeki işlemleri", "iddialarda yer alan dosyaların belli vasilere verilmesi yönünde baskı yapıldığı" ve "yüksek meblağlı vekalet ücreti ödendiği" iddiaları kapsamlı şekilde incelenerek rapor hazırlanacak.

SÜREÇ NASIL İLERLEDİ

Başvurudan mahkemeye kadar olan süreçte birçok gelişme yaşanmıştı.

KIRAÇ NÖROLOJİK TESTLERDEN GEÇİRİLDİ

Mahkeme, İnan Kıraç'ın 'Akli melekelerinin yerinde olup olmadığına dair' inceleme yapılması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmesine karar vermiş, 26 Şubat günü Adli Tıp Kurumu'na giden İnan Kıraç, Adli Tıp 10. İhtisas Kurulu'nda bir dizi nörolojik testten geçirilmişti.

VASİ ATANDI

Adli Tıp Kurumu'ndan mahkemeye gönderilen raporda, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti.

Mahkeme, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetini kaldırarak avukat Atakan Yılmaz ve Avukat Mert Öztekin'i vasi olarak atamıştı.

Ayrıca mahkeme, İnan Kıraç hakkında bir dizi tedbir kararı da alarak Kıraç’a ait taşınırlar ile banka hesaplarının yanı sıra şirketlerdeki hisseleri ile varsa fon ve hisse senetlerine de vesayet tedbir şerhi konulmasına karar vermişti.