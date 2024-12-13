HTŞ lideri el-Colani: Ölüm cezaevi müze olacak, Esad’ın yargılanması için delil topluyoruz

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Yıllarca iç savaşın hüküm sürdüğü Suriye'de Esad rejimi sona ermiş oldu.

Muhalifler şehirlerin kontrolünü bir bir alması sonrası Beşar Esad Rusya'ya kaçtı.

Yaşananların ardından muhalif güçler 61 yıllık Baas rejiminin geride bıraktığı yıkıntıyı onarmaya çalışıyor.

Suriye'de yaşanan gelişmeler tüm dünya tarafından dikkatle takip edilirken Heyet Tahrir Şam'ın lideri Ebu Muhammed el-Colani, dikkat çeken bir röportaj verdi.

'YENİ ANAYASA İÇİN GÖRÜŞMELER YAPILIYOR'

Colani, NTV'den Gazeteci Kemal Öztürk'e açıklamalarda bulundu.

Colani, yeni anayasa için diğer gruplarla görüşme yaptıklarını açıkladı.

Colani binlerce insanın işkence sonucu yaşamını yitirdiği, Esad rejiminin ölüm kampına çevirdiği Sednaya Cezaevi’nin müze olacağını, bu suça ortak olan herkesin yargılanacağını söyledi.

SEDNAYA MÜZE OLACAK: ESAD'IN YARGILANMASI İÇİN DELİL TOPLUYORUZ

Colani, “Esad’ın uluslararası mahkemelerde yargılanması için bu hapishanelerden delil topluyoruz, bu hapishanede işkence yapan isimlerin tespiti ile uğraşıyoruz. Kim işkence yaptıysa onu tespit etmeye çalışıyoruz, yargılama süreçleri olacak, uluslararası insan hakları kuruluşlarını buraya çağıracağız. Uluslararası Ceza Mahkemesi ile ilgili kişileri buraya davet edeceğiz. Burayı ileride müze yapmak istiyoruz.” şeklinde konuştu.

"ESAD REJİMİNDEN BÜYÜK BİR BIKKINLIK VARDI"

Colani, Suriye'de yönetimi kısa sürede ele geçirmesiyle ilgili soruya ise şu yanıtı verdi: