Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince hukuk fakültesi mezunları için 2024 yılında uygulamaya alınan Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HGMS) için başvuru süreci tamamlandı.

Adalet Bakanlığının ön koşul sınavı olan HMGS başvurularını kaçıran adayların gündeminde şimdi geç başvuru tarihleri yer alıyor.

Sınava katılım sağlamak isteyen ancak başvuru tarihini kaçıran adaylar geç başvuruların ne zaman başlayacağı ne başvuru ücretinin ne kadar olacağına dair araştırmalarına hız kazandırmış durumda.

Peki, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı geç başvurusu ne zaman? HMGS geç başvuru ücreti ne kadar?

HMGS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

28 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2025 yılı Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS) geç başvuru işlemi 27 Ağustos 2025 saat 23:59'a kadar sürecek.

2025 HMGS/2 ve İYÖS için sınav ücreti, 1.400 TL'dir. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini %50 artırımlı olarak aynı gün yatıracak.