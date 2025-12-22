TOKİ kura tarihleri: 500 bin konutta illere göre kura günleri takvimi! İstanbul, Ankara, İzmir...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı sosyal konut projeleri arasında yer alan TOKİ 500 bin konut projesinde başvuru süreci tamamlandı.

Yoğun ilgi gören projede milyonlarca vatandaş, uygun ödeme koşullarıyla ev sahibi olma umuduyla başvuruda bulundu.

Başvuruların sona ermesiyle birlikte süreç, kura çekimi aşamasına geçti. Bu noktada en çok merak edilen konu ise kura tarihleri ve illere göre çekim takvimi oldu.

Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 81 ildeki kura günleri merak konusu.

Peki; TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İllere göre kura günleri belli oldu mu? Ayrıntılar...

TOKİ 500 BİN KONUT KURA TAKVİMİ 2025

TOKİ kura çekimleri, başvuru yoğunluğuna göre iller bazında ve etap etap gerçekleştirilecek.

Kura çekiliş takvimi, 29 Aralık 2025 tarihinde başlayıp, 27 Şubat 2026 tarihine kadar yaklaşık iki ay sürecek.

Kura tarihleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından duyurulacak resmi takvimle netleşecek.

Her il için kura günü ayrı ayrı ilan edilecek.

Şu an için TOKİ 500 bin sosyal konut projesine ilişkin tüm illeri kapsayan kesin kura takvimi açıklanmış değil.