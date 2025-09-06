Hukukçu Serdar Tokdemir açıkladı: CHP'nin kurultay süreci parti tüzüğü ile çelişiyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nde olağanüstü kurultay tartışmaları hız kesmezken, partinin tüzüğü üzerinden yeni bir kriz kapıda.

CHP, İstanbul İl yönetiminin görevden uzaklaştırılarak yerine kayyum atanmasının ardından, 21 Eylül'de olağanüstü kurultay kararı aldı.

900'ün üzerindeki delege imzasıyla olağanüstü kurultay için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuru yapıldı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin görevden uzaklaştırdığı 196 İstanbul üst kurul delegesi ise imzacılar arasında yer almadı.

Avukat Serdar Tokdemir, Habertürk TV ekranlarında Haber Bülteni programında yaptığı açıklamada CHP Tüzüğü’nün 48’inci maddesini işaret ederek kurultay için toplanan imzaların teslim sürecine ilişkin önemli bir açıklamada bulundu.

PARTİ TÜZÜĞÜ İLE ÇELİŞİYOR

Tokdemir, "CHP’nin tüzüğüne bakalım. 48’inci maddenin 3’üncü fıkrasında diyor ki; üye tam sayısının 1/5’i kurultayı olağanüstü toplantıya çağırabilmesi gerekli. Ancak burada kritik bir nokta var.

İmzaların 15. günün bitiminden itibaren 7 gün içerisinde Genel Başkanlığa teslim edilmesi gerekiyor. Yani imzalar erken toplansa bile hemen teslim edilemez, 15 günün dolması beklenmek zorunda" ifadelerini kullandı.

"İMZALARIN 19 EYLÜL'DE TESLİM EDİLMESİ GEREKİYOR"

Tokdemir, imzaların toplanmaya başladığı tarihe dikkat çekerek, şunları söyledi:

Biz biliyoruz ki imzalar 4 Eylül’de toplanmaya başlandı.



Buna 15 gün eklediğimizde 19 Eylül oluyor.



Dolayısıyla bu imzaların Genel Merkeze 19 Eylül’de teslim edilmesi gerekiyor.



Parti tüzüğü açıkça bunu söylüyor. Bir günde de toplansa, 15 günlük sürenin sonunda teslim edilir.

"BU CHP'DEKİ VİCDANLARIN BAŞLATTIĞI HUKUKİ BİR SÜREÇTİR"

Avukat Tokdemir, bu durumun siyasi değil hukuki bir süreç olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

Bakın, bunu ben demiyorum; Cumhuriyet Halk Partisi’nin tüzüğünün 48. maddesi diyor. CHP burada başka bir sorunla karşı karşıya geliyor.



Özgür Özel ve ekibi ‘mutlak butlan’ kararını öngörerek partiyi yeni bir krize sürüklemeye çalışıyor.



Sürekli bir kriz havası yaratılmak isteniyor. Oysa bu, CHP’de vicdanlı insanların başlattığı bir hukuki süreçtir, siyasi bir süreç değil.

BİTLİS İL BAŞKANININ İTİRAFLARINI HATIRLATTI

Tokdemir ayrıca 38. Kurultay sürecine gönderme yaparak, "Bitlis İl Başkanı bir yayında ‘biz gittik, milletvekilinin odasında para aldık’ dedi.

Önümüzdeki dönemde iddianamelerin tanzim edilmesiyle birlikte dosyaların birer hukuki süreç olduğu ortaya çıkacak" sözleriyle dikkat çekti.

PARTİ TÜZÜĞÜ NE DİYOR

Parti Tüzüğü'nün 48. Maddesi imzaların 15 gün içinde herhangi bir güne kadar toplanmasından bahsetmiyor.

48. Madde'nin 3. Fıkrası'nda "..imzaların, on beşinci (15) günün bitiminden itibaren yedi (7) gün içerisinde Genel Başkanlığa teslim edilmiş olması gerekir." diyor.

Yani 15 günlük aralık tanımlıyor. Bir günde de toplansa 15 günün sonunda teslim edilir diyor.

Dolayısıyla, bildiğimiz kadarıyla imzalar 4 Eylül'de toplanmaya başlandı, 15 gün eklenirse 19 Eylül, 20'sinde teslim edilse 6 Ekim'den önce olağanüstü kurultay toplanamaz.