Hulusi Akar: En önemli savunma ve güvenlik, toplumun birlik ve beraberliğidir

Kayseri'de yoğun gündemli toplantı...

Kayseri Ticaret Odası'nın (KTO) Eylül Ayı Meclis Toplantısı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Ayşe Böhürler, Dursun Ataş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci ve oda üyelerinin katılımlarıyla gerçekleşti.

GİRİŞİMCİLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Toplantıda konuşan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kayseri'nin, kendi imkanları ve kendi girişimci gücüyle kalkınmanın ve en çarpıcı başarı hikayesi demek olduğunu söyleyerek, "Ticarette, sanayide ve tarımda ülkemizin en önde gelen üretim merkezleri haline gelmiştir. Tüm bunları kamu desteği ve devlet teşvikleriyle değil, tamamen kendi imkanlarımız ve kendi girişimci gücümüzle başardık. Bu noktada bizlerin büyük bir şansıda Kayseri'mizin güzel idarecileri olmasıdır. Valimiz, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımız her zaman özel sektörün yanındalar. Çalışırken de hep girişimci kafasıyla çalışıyorlar. Bunlardan dolayı hepsine teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE'NİN ÇİN'E KARŞI BİR STRATEJİSİNİN OLMASI LAZIM"

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin Çin'e karşı bir stratejisinin olması gerektiğini ifade ederek, "Bir tane ticaret savaşı var. O da dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'e karşı. Çin'deki üretim fazlası çok yüksek. Şu anda dünya 3 yıl boyunca otomobil üretmese bile yetecek otomobil Çin'de üretilmiş durumda. Dünya pazarları kapandıkça en fazla etkilenecek yer biziz. Türkiye'nin Çin'e karşı bir stratejisinin olması lazım." dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ise, "Kayseri'de her gün her yıl yeni şeyler öğrendim. Anadolu'dan tüm dünyaya medeniyet tasavvufumuzun bir parçası olarak şeyin Kayseri'de olduğunu büyük bir gururla gördüm. Mevlana kültüründen bahsettiğimizde Mevlana'nın hocası hemen ilerimizde yatıyor. Yine Ahi Evran'ın aslında Ahilik teşkilatını Kayseri'de oluşturduğunu biliyoruz ve gururla söylüyoruz." şeklinde konuştu.

"EN ÖNEMLİ SAVUNMA VE GÜVENLİK TOPLUMUN BİRLİK VE BERABERLİĞİDİR"

En önemli savunma ve güvenliğin toplumun birlik ve beraberliğinin olduğunu belirten TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, şu ifadeleri kullandı: