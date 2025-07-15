Hurda müjdesi 2025: Hurda teşviki çıktı mı, onaylandı mı? İşte son durum...

Hurda araç sahipleri, dört gözle teşvik düzenlemesini bekliyor.

25 yaşını aşmış aracı olanlar, "hurda teşvikinde son durum" başlığını sıklıkla araştırıyor.

Hükümet, hem çevreyi korumak hem de yerli üretimi desteklemek amacıyla hurda araç teşvikini yeniden masaya yatırdı.

Bu kapsamda yerli araçlarda ÖTV indirimi, hatta 1 milyon TL’ye kadar hibe desteği gündemde.

"Hurda teşviki çıktı mı?", "Şartları ne?", "Kimler faydalanabilir?" sorularının yanıtı haberimizde...

HURDA TEŞVİKİ ÇIKTI MI 2025

Şu an için hurda teşviki resmen yasalaşmadı, ancak TBMM’ye sunulan yeni yasa teklifiyle birlikte, uygulamanın gündemde olması bekleniyor.

Meclis onay süreci tamamlandığında, 25 yaş ve üzeri araçlar için ÖTV muafiyeti ve yerli araç alımında hibe desteği gibi fırsatlar sunulacak.

Yasa teklifinin kabul edilmesi durumunda, başvuruların 2025 yılı sonuna kadar (31 Aralık 2025) alınması bekleniyor.

Resmî açıklamanın ardından e-Devlet ve yetkili kurumlar aracılığıyla başvurular başlayacak.

HANGİ ARAÇLARI KAPSAYACAK

Teşvik kapsamında yerli üretim oranı %40 ve üzeri olan bazı modeller şunlar: