HÜRJET’ten tarihi ihracat: İspanya, 30 adetlik paketle Türkiye’nin milli jetini seçti

Türkiye savunma sanayiinde tarihi bir ihracata daha imza attı.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, HÜRJET’in bu tercihle birlikte Türkiye savunma sanayii açısından bir dönüm noktasına ulaştığını belirtti.

Görgün, anlaşmanın yalnızca uçak satışını değil; ileri seviye muharip pilot eğitimi, yer tabanlı simülasyon ve eğitim sistemleri, bakım-idame altyapısı ile uzun vadeli operasyonel destek unsurlarını kapsayan yüksek katma değerli ve çok boyutlu bir ihracat paketi olduğunu vurguladı.

TESLİMATLAR 2028'DE BAŞLAYACAK

Toplam 2,6 milyar avro proje bütçesine sahip program kapsamında HÜRJET teslimatlarının 2028 yılında başlamasının planlandığı bildirildi.

Anlaşma, Türkiye’nin savunma sanayiinde yalnızca platform üreten değil, entegre ve sürdürülebilir çözümler sunan bir ülke konumuna ulaştığını da ortaya koydu.

"AVRUPA VE NATO ENVANTERİNE GİRİYOR"

Görgün, paylaşımının devamında HÜRJET’in Avrupa ve NATO üyesi bir ülkenin envanterine girecek olmasının, Türkiye’nin tasarım, üretim, sistem entegrasyonu, sertifikasyon ve sürdürülebilirlik alanlarında geldiği seviyenin somut bir göstergesi olduğunu ifade etti.

Bu ihracatla birlikte Türkiye’nin, hava platformları alanında yüksek teknoloji üreten, ihraç eden ve küresel pazarda söz sahibi olan bir aktöre dönüştüğünü belirten Görgün, savunma sanayii ihracatının da nitelik ve ölçek bakımından yeni bir eşiğe taşındığını kaydetti.

TUSAŞ VE MÜHENDİSLERİNE TEŞEKKÜR

Görgün, açıklamasında projede emeği geçen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) başta olmak üzere tüm mühendis, teknisyen ve paydaşlara teşekkür ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde milli teknolojiyle üretimin ve savunma sanayiinde ihracat gücünün kararlılıkla büyütüldüğünü vurguladı.