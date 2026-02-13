Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi öncesi Boğaziçi'nde bazı öğrenciler olay çıkardı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Boğaziçi Üniversitesi'nde olacak.

Burada Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'ne katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişi öncesi bazı öğrenciler, taşkınlık çıkarmaya kalktı.

EYLEM YAPTILAR

Kampüs önünde toplanan bir grup öğrenci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelişini protesto ederek eylem yaptı.

"AK PARTİ HESAP VERECEK"

Ellerinde dövizler taşıyan öğrencilerin oldukça azınlıkta kaldıkları ve "AK Parti hesap verecek" diye de slogan attıkları duyuldu.

POLİS TAŞKINLIĞA İZİN VERMEDİ

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, taşkınlık çıkarmaya çalışan bazı grupları da gözaltına aldı.