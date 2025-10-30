İBB dosyasında itirafçı olan Adem Soytekin yeniden tutuklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekrem İmamoğlu’nun sıvacısı olarak biliniyordu...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu kişiler hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

YENİDEN TUTUKLAMA KARARI VERİLDİ

Soruşturma kapsamında 23 Mart'ta tutuklandıktan sonra 'etkin pişmanlık'tan yararlanarak 10 Temmuz’da tahliye edilen iş adamı Adem Soytekin hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında Soytekin’in yeniden tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiğini duyurdu.

BEYANLARINDA TUTARSIZLIKLAR TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, Soytekin’in daha önce etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerle tahliye edildiği belirtilirken, son yapılan kolluk ve emniyet araştırmalarında beyanlarının bir kısmının gerçeğe aykırı olduğunun somut delillerle tespit edildiği ifade edildi.

Savcılık, şüphelinin kendisini örgütten soyutlamaya çalıştığını, eylemlere aracılık ettiği suçlamaları bilmediğini iddia ettiğini ve suç gelirlerini gizleme girişiminde bulunduğunu vurguladı.

YENİDEN CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Soytekin’in verdiği ifadeleri tutarsız bulduğunu belirten savcılık, verilen tahliye kararına itiraz etti.

Savcılık, Soytekin’in yeniden tutuklanması gerektiğini belirtti.

Hakkında Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklama kararı verilmesi üzerine Soytekin, yeniden cezaevine gönderildi.

VERDİĞİ İFADEYLE MEHMET PEHLİVAN TUTUKLANMIŞTI

Soytekin, 'etkin pişmanlık' kapsamında verdiği ifadesinde, 7 Mart 2025'te mal varlığına tedbir kararı konulmasının hemen ardından Avukat Mehmet Pehlivan'ı aradığını, aynı günün akşamı Mehmet Pehlivan öncülüğünde Fatih Keleş, Tuncay Yılmaz, Turan Taşkın Özer, Hüseyin Köksal ve İbrahim Bülbüllü ile ofiste toplandıklarını iddia etmişti.

Soytekin, Mehmet Pehlivan'ın konuşmasında, ifadelerde neler konuşulacağının belirlendiğini ve belediye bürokratlarının tutuklanması halinde hepsine maddi yardım yapılacağını, operasyonun siyasi olduğunun söylemesi yönünde öğütlediğini ileri sürmüştü.