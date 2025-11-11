İBB dosyasında metrolar için alınıp kullanılmayan krediler iddianameye girdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB iddianamesinin ayrıntılarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Savcılık, İmamoğlu'nun 142 ayrı suçlamadan cezalandırılmasını talep etti.

KREDİLER PROJELERDE KULLANILMADI

İddianamede dikkat çeken detaylardan birisi de metro yapımı için alınan kredilerin projelerde kullanılmadığının tespit edilmesi oldu.

İLK KEZ URALOĞLU AÇIKLAMIŞTI

İBB'nin metrolar için talep ettiği kredilerin buharlaşmasını ilk kez, Ensonhaber yayınında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklamıştı.

"BU PARALAR NEREYE GİTTİ"

Abdulkadir Uraloğlu şunları kaydetmişti:

"İBB'nin metro çalışmasını yapan Türkiye'nin 3 büyük firmasının temsilcileri görüşme talep etti. 60-70 milyon euro alacaklarının olduğunu söylediler. İşlerin durduğunu ve bu metroyu da bakanlık devralabilir mi diye konuşmalar oldu.

Ben de o inşaat ile ilgili 'Mehmet Şimşek Bakanımız en son 110 milyon euroluk krediye onay vermişti, orada para sorunu yok' dedim. '60 milyon euro geldi ve bizim işimizde kullanılmadı' dediler. Bu para nereye gitti bilmiyorum."

14 FARKLI KREDİ KULLANILDI

İBB ve İSKİ tarafından kullanılan toplam 14 yurt dışı kaynaklı kredi ve tahvil finansmanlarına ilişkin yapılan incelemede sonucunda İBB ve İSKİ'nin Ziraat Bankası ve Vakıfbank hesaplarına gelen finansmanın toplam büyüklüğünün 2.036.007.000 ve 1.588.029.000 dolar olduğu tespit edildi.

İddianamede bu finansmanların yatırıldığı gün kuru göz önüne alındığında Türk Lirası karşılığının 69.516.054.000 TL'ye (güncel Türk Lirası karşılığı yaklaşık 165 milyar TL'dir) karşılık gelmekte olduğu ifade edildi.

TESPİTLER TEK TEK İDDİANAMEDE YER ALDI

İBB ve İSKİ'nin Ziraat Bankası ve Vakıfbank hesaplarına yatan tutarlarının gönderim dağılımının ise 7.710.793.000 TL'nin doğrudan yüklenici firmalara gönderildiği, 13.630.366.000 TL'nin projeyle doğrudan ilişki kurulamayan işletmelere veya proje kapsamında imzalanan sözleşmenin yüklenicisi dışında farklı bir projenin yüklenicisine/yüklenicilerine gönderildiği, 19.846.967.000 TL'nin yurt dışı finansal kuruluşlara gönderildiği, 13.836.609.000 TL'nin İBB'nin ve Ortaklıklarının (İETT, İSFALT, BELBİM, KÜLTÜR A.Ş. vd.) diğer hesaplarına gönderildiği ve bu hesaplardan muhtelif firmalara ve kişilere gönderildiği ya da çeşitli ödemelerde (vergi, SGK, icra) kullanıldığı, 6.189.294.000 TL'nin ise İBB'nin ve ortaklıklarının diğer hesaplarına gönderildiği, bu hesaplardaki yüksek tutarlı bakiyelere eklendikten veya başka kaynaklardan gelen daha yüksek tutarlı paralarla birleştikten sonra kullanıldığı, dolayısıyla yurt dışı borç ile paranın gittiği yer arasında birebir bağlantı kurulamadığı, 8.006.999.000 TL'nin vergi, sigorta primi, elektrik ve sair ödemelerde kullanıldığı, 235.869.000 TL'nin ise firmaların ve kişilerin İBB'den olan alacaklarını kredi teminatı olarak temlik etmelerinden dolayı yurt içi bankaların şubelerine ödendiği, tespit edildi.

"KAMU ZARARINA UĞRATILDI"

İBB ve İSKİ tarafından 2019-2025 yılları arasında kullanılan yurt dışı finansmanlıların yaklaşık yüzde 10-15 civarında bir kısmı doğrudan finansman sözleşmelerinde yer alan ve finansmanın amacı olan yüklenici şirketlere ödenmiş olup kalan kısmı farklı kurum ve kişi hesaplarına aktarıldığı, ayrıca finansmanların yaklaşık yüzde 20'si tekrardan yurt dışı finans kuruluşlarına ödemelerde kullanılarak tabiri caizse borç borçla kapatılarak kamu zararına uğratıldığı vurgulandı.

İddianamede şu ifadelere yer verildi:

"Ödemelerde (vergi, SGK, icra) kullanıldığı, 6.189.294.000 TL'nin ise İBB'nin ve ortaklıklarının diğer hesaplarına gönderildiği, bu hesaplardaki yüksek tutarlı bakiyelere eklendikten veya başka kaynaklardan gelen daha yüksek tutarlı paralarla birleştikten sonra kullanıldığı, dolayısıyla yurt dışı borç ile paranın gittiği yer arasında birebir bağlantı kurulamadığı, -8.006.999.000 TL'nin vergi, sigorta primi, elektrik ve sair ödemelerde kullanıldığı, 235.869.000 TL'nin ise firmaların ve kişilerin İBB'den olan alacaklarını kredi teminatı olarak temlik etmelerinden dolayı yurtiçi bankaların şubelerine ödendiği, tespit edilmiştir.

İBB ve İSKİ tarafından 2019-2025 yılları arasında kullanılan yurt dışı finansmanlıların yaklaşık yüzde 10- 15 civarında bir kısmı doğrudan finansman sözleşmelerinde yer alan ve finansmanın amacı olan yüklenici şirketlere ödenmiş olup kalan kısmı farklı kurum ve kişi hesaplarına aktarılmıştır. Ayrıca finansmanların yaklaşık %20'si tekrardan yurt dışı finans kuruluşlarına ödemelerde kullanılarak tabiri caizse borç borçla kapatılarak kamu zarara uğratılmıştır.

İncelenen yurt dışı finansmanlarının, finansman amacına aykırı olarak kullanılması (ki bu durum aşağıda açıklanacağı üzere; örgütün parasal kaynaklarından biri olarak yurt dışı finansmanlarının kullanılmasıdır) ve bunların doğrudan Ekrem İMAMOĞLU tarafından kurulan suç örgütüne bağlı ve/veya yakın şirketlere doğrudan aktarılarak yada önce İBB'ye bağlı iştiraklere oradan da usulsüz ihaleler yolu ile dolaylı olarak bu şirketlere aktarılması sebebiyle kullanılan yurt dışı finansmanından amaçlanan fayda sağlanamadığı için aynı hususa ilişkin benzer mahiyette tekrar yurt dışı finansmanı kullanılmasına bu durumunda örgütün amaçları için kamunun zarar uğratılmasına sebep olmuştur.

"SİSTEM İSİMLİ YAPI"

Dikkat çeken ve en önemli yönü ise kullanılan yurt dışı finansmanlarının yaklaşık yüzde 50'si İBB ve ortakları ile proje ile ilgisi olmayan kurum ve kişi hesaplarına aktarılmıştır. İBB ve İSKİ tarafından kullanılan yurt dışı finansmanların Ekrem İMAMOĞLU'nun kurmuş olduğu suç örgütünün parasal kaynaklarından biri olarak kullanılmıştır. Şöyle ki; kullanılan bu finansmanlar amacı dışı kullanılarak buradan gelen parasal kaynak İBB ve ortaklarına aktarılmış buradan da usulsüz ihale ve doğrudan teminler yoluyla "sistem" adını verdikleri yapının ekonomik olarak beslenmesi için oluşturulan havuza gönderilmiştir. Bazı yurt dışı finansmanlardan gelen paralar doğrudan örgüt ile irtibatlı ve soruşturma kapsamında el konulan şirketlere aktarılmıştır. Örneğin; yukarıda altıncı başlık altında incelenen yaklaşık 712.000.000 Amerikan Doları büyüklüğünde ki yurt dışı finansmanının 1.200.000.000 TL'si reklam ve medya sektöründe faaliyet gösteren; Mişel Organizasyon ve Reklam Tic. Ltd. Şti., Adgreat Dijital Med. ve Rek. Hiz. A.Ş., Medyagold Ajans Reklam Matb. ve Ltd. Şti., Creative Medya Reklam A.Ş. gibi şirketlere, yine yedinci başlık altında incelenen 175.000.000 Euro büyüklüğünde ki yurt dışı finansmanının 19.500.000 TL'si reklam ve medya sektöründe faaliyet gösteren Karbonat Reklam Hizmetleri A.Ş., Antre Tasarım Mim. Org. Ltd. Şti., Üçikibir Reklam Promosyon Org. San. ve Tic. Ltd. Şti. gibi şirketlere, aynı yedinci başlık altında incelenen bir başka ve 136.000.000 Euro büyüklüğünde ki yurt dışı finansmanının 131.700.000 TL'si reklam ve medya sektöründe faaliyet gösteren Mişel Organizasyon ve Reklam Tic. Ltd. Şti, Pink Team Proje Yönetimi A.Ş. gibi şirketlere, aynı yedinci başlık altında incelenen bir başka ve 75.000.000 Euro büyüklüğünde ki yurt dışı finansmanının 118.800.000 TL'si Antre Tasarım Mimarlık Org. Ltd. Şti., Adgreat Dijital Med. ve Rek. Hiz A.Ş., Üçikibir Reklam Pro. Org. San. ve Tic. Ltd. Şti. gibi şirketlere, dokuzuncu başlık altında incelenen 316.600.000 Euro büyüklüğündeki yurt dışı finansmanın 55.000.000 TL'si Mişel Organizasyon ve Reklam Tic. Ltd. Şti. gibi şirketlere aktarılmıştır. Bu şekilde kurulan suç örgütünün amaçları doğrultusunda faaliyet gösteren ve örgüte destek sağlayan şirketler alınan yurt dışı finansmanlarından gelen paralar ile doğrudan desteklenmiştir. Ayrıca kullanılan bu yurt dışı finansmanlarının büyük bir kısmı da (raporda İBB ortakları olarak bahsedilmektedir) İBB bünyesinde ki iştiraklere aktarılmış ve yine buradan soruşturma kapsamında bilirkişi raporları ile ortaya konulduğu şekli ile usulsüz ihaleler yolu ile yine Ekrem İMAMOĞLU tarafından kurulan suç örgütüne bağlı ve/veya yakın şirketlere aktarılmıştır. Bu durum soruşturma kapsamında alınan bilirkişi raporları ile diğer kurumların düzenlemiş olduğu raporlar, müşteki ve tanık ifadeleri ile onlarca şüpheli ifadesiyle de ortaya çıkmıştır.

2019-2025 yılları arasında İBB ve İSKİ tarafından kullanılan 14 yurt dışı finansmanından sağlanan kaynağın büyük bir kısmı Ekrem İMAMOĞLU tarafından kurulan suç örgütünün amacını gerçekleştirmek için kurulan "sistem" ismini verdikleri yapıyı beslemek için doğrudan kendilerine bağlı veya yakın şirketlere yada İBB iştiraklerinden bu süreçte verilen usulsüz ihaleler yolu ile "sistem" isimli yapının beslenmesi için çalışıldığı tespit edildi."