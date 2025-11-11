İBB İddianamesi'ne giden süreç: Şimdiye kadar neler oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) düzenlenen yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı.

İmamoğlu, 23 Mart 2025 tarihinde tutuklandı.

Geçen sürenin ardından herkesin merakla beklediği "İBB İddianamesini" bugün, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek açıkladı.

İddianamede İmamoğlu için istenen ceza da belli olurken, bugüne kadar yaşananlar bir kez daha gündem oldu.

CHP'DE SKANDAL GÖRÜNTÜLER

Geçtiğimiz yıl yerel seçimlere günler kala CHP'de bir skandal patlak verdi.

Ekrem İmamoğlu'na en yakın isimlerden birisi olan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, bavullar dolusu parayı paketlerken görüntülenmişti.

PARA KULELERİ GÖRÜNTÜLERİ GÜNDEM OLDU

Görüntülerde, balyalar halinde masaya dizilen milyonlarca lira, çevresindeki kişiler tarafından tasnif edilerek etiketleniyor ve siyah seyahat valizlerine yerleştiriliyor.

Konu yargıya taşınırken CHP İstanbul İl Başkanlığı’nda kaydedilen 'para sayma' görüntülerine dair yargılama süreci, 22 sanığın duruşmasıyla başladı.

İBB'YE UZANAN YOLSUZLUK OPERASYONU SÜRECİ

Tüm bu süreç yaşanırken İBB'deki yolsuzluk operasyonuna ulaşan süreç, tam da bu görüntülerle başladı.

19 MART 2025: SORUŞTURMADA İLK OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan kapsamlı yolsuzluk ve suç örgütü soruşturmasının ilk operasyon dalgası gerçekleşti.

Ekrem İmamoğlu dahil olmak üzere toplam 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Suçlamalar arasında "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "ihaleye fesat karıştırmak", "nitelikli dolandırıcılık" ve "terör örgütüne yardım" bulunuyordu.

23 MART 2025: İMAMOĞLU İLE BİRLİKTE 31 TUTUKLAMA

Ekrem İmamoğlu, gözaltına alındıktan dört gün sonra tutuklandı. Aynı operasyon kapsamında toplam 31 kişi tutuklandı.

26 NİSAN 2025: İKİNCİ OPERASYON

İkinci operasyon dalgası gerçekleşti.

Soruşturmada gözaltına alınanlar arasında İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İBB Boğaziçi İmar Müdürü Elçin Karaoğlu gibi önemli isimler de vardı.

Toplam 52 kişi gözaltına alındı ve 18 kişi hakkında tutuklama kararı çıktı.

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa ve Murat Ongun'un eşi Zeynep Ayten Gözdem Ongun gibi bazı isimler hakkında ev hapsi kararı verildi.

20-23 MAYIS 2025: ÜÇÜNCÜ DALGA OPERASYON

Süreç içerisinde üçüncü ve dördüncü operasyon dalgaları da devam etti.

23 Mayıs 2025 tarihindeki operasyonda 49 kişi gözaltına alındı, 25'i tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede Ekrem İmamoğlu ile 402 şüpheli yer aldı.

İMAMOĞLU'NA 2 BİN 352 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İmamoğlu hakkında 828 yıl 2 aydan, 2 bin 352 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

İmamoğlu'na yöneltilen suçlamalar şöyle:

- Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

- Rüşvet (12 kez)

- Suç gelirlerinin aklanması (7 kez)

- Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık (7 kez)

- Kişisel verilerin kaydedilmesi (2 kez)

- Kişisel verileri ele geçirme ve yayma (2 kez)

- Suç delillerini gizleme (2 kez)

- Haberleşmenin engellenmesi

- Kamu malına zarar verme

- Rüşvet alma (47 kez)

- Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma

- İrtikap (9 kez)

- İhaleye fesat karıştırma (70 kez)

- Çevrenin kasten kirletilmesi

- Vergi Usul Kanunu'na muhalefet

- Orman Kanunu'na Muhalefet

- Maden Kanunu'na muhalefet