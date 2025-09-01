İBB soruşturmasında yeni gelişme: Murat Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması...

İBB'ye yönelik yürütülen yolsuzluk ve kara para aklama iddialarına ilişkin kapsamlı soruşturmada yeni bir gelişme daha kayda geçti.

FİRARİ İŞ İNSANI HAKKINDA KIRMIZI BÜLTEN

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında firari şüpheli iş insanı Murat Gülibrahimoğlu hakkında kırmızı bülten çıkartıldı.

Öte yandan, daha önce Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un yardımcısı firari Emrah Bağdatlı hakkında da kırmızı bülten çıkartılmıştı.

İTİRAFLAR YOLSUZLUK DÜZENİNİ ORTAYA ÇIKARDI

Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluktan tutuklanmasının ardından etkin pişmanlıktan yararlananların sayısında artış yaşanmıştı.

Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Sarp Yalçınkaya, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ikinci kez ifade vermişti.

Yalçınkaya, ifadesinde, firari şüpheli Murat Gülibrahimoğlu'nun 27 Haziran'da cezaevine gönderdiği bir avukatın kendisine etkin pişmanlık kapsamında ifade vermemesi için baskı yaptığını anlatmıştı.

"SIRTIMI DEVLETİME YASLAMAM GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜM"

Gülibrahimoğlu'nun güçlü olması nedeniyle ailesine zarar verebileceğini düşünerek tam ifade veremediğini savunan Yalçınkaya, "Sonradan sırtımı devletime yaslamam gerektiğini düşünerek tekrar ifade vermeye karar verdim. İfade etmek istediğim yeni hususlar bulunmaktadır." beyanında bulunmuştu.