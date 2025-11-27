İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma tarihi belli oldu iddiası

- İBB'ye yönelik yolsuzluk davasının başlangıç tarihi hakkında iddialar ortaya atıldı.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bu iddiaların doğru olmadığını açıkladı.
- Mahkemenin sadece iddianameyi kabul ettiği, duruşma tarihi verilmediği belirtildi.
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasından sonra iddianamenin kabulüyle birlikte dava süreci bekleniyor.
Bu kapsamda Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu 402 kişi hakkında 40. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek davanın ilk duruşmasının 18 Aralık 13.45'te yapılacağına yönelik bir iddia ortaya atıldı.
BAŞSAVCILIK İDDİAYI YALANLADI
Söz konusu iddiaya ilişkin bir açıklama yayınlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Yapılan açıklamada "İstanbul 40. ağır Ceza Mahkemesi henüz tensip işlemi yapmamıştır, yalnızca iddianamenin kabulü kararı verilmiştir. Duruşma tarihi verildiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.