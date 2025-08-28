Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinin açıklanmasının ardından üniversite eğitimine farklı şehirlerde başlayacak olan öğrenciler yurt araştırmalarına başladı.

Bu kapsamda İstanbul’da üniversite eğitimine başlayacak olan öğrenciler İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yurt başvuruları gündeme geldi.

2025-2026 İBB yurt başvurularının ne zaman başlayacağı konusunda araştırmalar hız kazanmış durumda. Peki, İBB yurt başvuruları başladı mı? 2025-2026 İBB yurt ücreti ne kadar?

İBB YURT BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

İstanbul’da üniversite eğitimine başlayacak öğrencilerin gündeminde yer alan İBB yurt başvuru tarihleri belli oldu.

Buna göre, İBB yurt başvuruları 25 Ağustos'ta alınmaya başlandı. Başvurular için son tarih 28 Ağustos olacak.

İBB YURT ÜCRETİ NE KADAR?

2025-2026 Akademik dönemi için aylık 2850 TL, sabah kahvaltısı ve akşam yemeği dahil olarak belirlenmiştir.