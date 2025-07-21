İBB'ye yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında şüpheliler hakkında karar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk operasyonu sürüyor.

Bu kapsamda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları yöneltilen 17 zanlı, yakalanarak gözaltına alındı.

17 ŞÜPHELİDEN 8'İ İÇİN TUTUKLAMA TALEBİ

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan 17 şüpheliden 8'i tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.

8'İ TUTUKLANDI

Savcılıktaki işlemleri tamamlanan ve tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen Ali Cüneyt Özdemir, Can Karataş, Cengiz Tosun, Deniz Erzincan, Erdinç Karataş, Mehmet Karataş, Murat Timuçin Altıer ve Taylan Çokyiğit’in tutuklanmasına karar verildi.

9 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI

Diğer 9 şüpheli ise ‘imza atma’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ şeklindeki adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında elde edilen yeni deliller sonucu 18 şüpheli daha tespit edilmişti.

Haklarında "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmiş, 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.