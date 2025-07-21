İbrahim Kalın, DEM Parti'yi ziyaret edecek

Terörsüz Türkiye sürecinde, Meclis'te komisyon kurmak için çalışmalar sürüyor.

30 PKK'lı grubun Süleymaniye'de silahlarını yakmasının ardından süreç hızlanırken, bugün Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da önemli görüşmeler yapacak.

MİT Başkanın Kalın görüşmelerini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gerçekleştirecek.

SİYASİ PARTİLERİ ZİYARET EDECEK

MİT Başkanı Kalın'ın, komisyon kurulmadan önce Meclis'te grubu bulunan siyasi partileri ziyaret edecek.

Ziyaretler kapsamında Kalın'ın, AK Parti, CHP, DEM Parti, MHP, İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle görüşmesi planlanıyor.

DEM VE AK PARTİ İLE GÖRÜŞME BUGÜN

Bu kapsamda da İbrahim Kalın'ın bugün saat 14.00'te AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'i, saat 15.30'da ise DEM Parti Meclis Grubu'nu ziyaret etmesi bekleniyor.

GÖRÜŞMENİN KONUSU "TERÖRSÜZ TÜRKİYE" ÇALIŞMALARI

Görüşmelerde Kalın'ın, "Terörsüz Türkiye" çalışmalarını içeren süreçle ilgili bilgi vereceği öğrenildi.

"MECLİS, TERÖRSÜZ TÜRKİYE KOMİSYONUYLA DEVREYE GİRECEK"

Ankara'da geçtiğimiz günlerde Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, terör meselesinin sona ereceğini belirtirken, uzun zamandır gündemde olan Meclis'te komisyon kurulmasına ilişkin detaylardan da bahsetmişti.

PKK'nın silah bırakmasına ilişkin konuşan Ömer Çelik, 'Terörsüz Türkiye' sürecinin kesintisiz bir biçimde devam etmesi gerektiğini vurgulayarak, sürecin, komisyonuyla meclisin devreye gireceğini belirtmişti.

Çelik, konuşmasında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği talimatlar çerçevesinde herkes görevinin başında." ifadelerini kullanmıştı.