İbrahim Kalın, Hamas heyeti ile görüştü

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul’da Hamas Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede, Gazze’deki ateşkes süreci ve Türkiye’nin arabulucu rolü ele alındı.

HAMAS'TAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Hamas heyeti, “Gazze Ateşkes Anlaşması” kapsamında Türkiye’nin, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çabalarına ve garantörlük rolüne teşekkür etti. Heyet, İsrail’in ihlallerine rağmen ateşkese bağlılıklarını sürdürdüklerini belirtti.

ATEŞKESİN İŞLEYİŞİ VE SONRAKİ ADIMLAR MASADA

Taraflar, ateşkesin kalıcı ve sağlıklı biçimde uygulanabilmesi için atılacak adımları ve mevcut sorunların çözüm yollarını görüştü. Ayrıca ateşkes planının ilerleyen aşamalarında izlenecek süreçlere dair istişarelerde bulunuldu.

GAZZE'YE İNSANİ YARDIMLAR DEĞERLENDİRİLDİ

Toplantıda, Türkiye’nin Gazze’ye ulaştırdığı insani yardımlar ve insani krizin sona erdirilmesine yönelik girişimler ele alındı. Kalın, daha fazla yardımın bölgeye ulaştırılabilmesi için uluslararası kuruluşlarla yürütülen koordinasyon çalışmalarına ilişkin bilgi paylaştı.