İbrahim Kalın'dan Terörsüz Türkiye mesajı

Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin büyük fedakarlıklarıyla başlayan süreç, yeni adımlarla ilerliyor.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da, Terörsüz Türkiye'ye dair önemli mesajlar verdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın 2025 yılı faaliyet raporu yayımlandı.

Raporda görüşlerine yer verilen MİT Başkanı İbrahim Kalın, Terörsüz Türkiye sürecinin hem ülkemiz hem de bölge için öneminden bahsetti.

Kalın ayrıca raporda; teşkilatın milli güvenliği ilgilendiren her alanda ülkenin stratejik çıkarlarını gözeterek kritik görevler yerine getirdiğini bildirdi.

"TERÖR KAMBURUNDAN KURTULMA YOLUNDA MESAFE ALDIK"

Kalın, "Terör kamburundan kurtulma yolunda mesafe kateden ülkemiz Terörsüz Türkiye hedefiyle; yalnızca bir güvenlik başarısı değil küresel belirsizlikler çağında devletimizin kendi kaderini tayin etmesi ve bölgesel istikrar sağlanması konusunda önemli bir stratejik kazanım da elde etmiş olacaktır." dedi.

"ÜLKEMİZİ HEDEF ALAN GİRİŞİMLER DEŞİFRE EDİLDİ"

Türkiye'yi hedef alan casusluk girişimlerinin akamete uğratıldığını vurgulayan Kalın, şunları kaydetti;

"Ülkemizin ve milletimizin güvenliği ve huzuru için “Vatan İçin Her An Her Yerde” şiarıyla çalışan Teşkilatımız; 2025 yılı boyunca yasal yetkileri ve sorumlulukları çerçevesinde, çatışma bölgeleri başta olmak üzere milli güvenliğimizi ilgilendiren her alanda ülkemizin stratejik çıkarlarını gözeterek kritik görevler yerine getirmiş, istihbarat diplomasisini aktif şekilde kullanarak dış istihbaratta etkinliğini artırmış, farklı terör örgütleri ile mücadelesini eş zamanlı sürdürmüş, ülkemizi hedef alan casusluk girişimlerini deşifre ederek akamete uğratmıştır.

"AJAN AĞLARI ORTAYA ÇIKARILDI"

Hasım ülkelerin istihbarat servisleri, söz konusu servislerle ilişkili uluslararası organizasyonlar ve taşeron kurum/kuruluşlarca ülkemiz aleyhinde yürütülen istihbarat çalışmalarının tespitine yönelik çalışan teşkilatımız, 2025 yılında da casusluk faaliyetlerinin akamete uğratılmasını ve ajan ağlarının deşifre edilmesini sağlamıştır.

"MİT SURİYE KRİZİNİN BAŞLANGICINDAN ÇÖZÜMÜNE KADAR AKTİF ROL ALDI"

Suriye krizinin başlangıcından çözümüne kadarki süreçte aktif rol alan MİT, 8 Aralık Devrimi’nin üzerinden geçen bir yılı aşkın sürede Suriye’ye bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmıştır.

Öte yandan yeni bir devlet inşası sürecinde, Suriye’de ülkemiz aleyhine oluşabilecek yeni tehdit unsurları karşısında ön alıcı adımlar atılarak sınır bölgemizde milli güvenliğimize karşı yeni tehditlerin oluşmasının önüne geçilmiştir."