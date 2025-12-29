İbrahim Yumaklı: 23 yılda 6 milyon 830 bin dekarlık alan sulamaya açıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Diyarbakır'da Silvan Projesi kapsamındaki inşası süren Babakaya Sulama Tüneli'nde incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yumaklı, Babakaya Sulama Tüneli'nde ikinci tüp kazı çalışmalarının başladığını belirterek, bugün yalnızca bir tünelin kazı çalışması için değil, kadim şehir Diyarbakır ve Türkiye tarımı için son derece önemli bir bölgede kıymetli bir proje için bir arada olduklarını söyledi.

"SON 23 YILDA 6 MİLYON 830 BİN DEKARLIK ALAN SULAMAYA AÇILDI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde 17 Nisan'da Silvan Sulama Tüneli'nin kazı çalışmalarını başlattıklarını anımsatan Yumaklı, çalışmaların çok ciddi bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Yumaklı, GAP'ın ülkenin en büyük projelerinden biri olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

Cumhuriyetimizin en büyük kalkınma hamlelerinden biri. 2002 yılına kadar GAP'ta 200 bin hektarlık bir alan sulamaya açılmışken son 23 yılda yapılan yatırımlarla 683 bin hektarlık alan, yani 6 milyon 830 bin dekarlık alan sulamaya açıldı ve bu bereketli topraklar suyla buluştu.



Şu anda 380 bin hektarlık alanda planlama, proje ve yatırım çalışmaları devam ediyor. GAP'ın önemli projelerinden birisi de Silvan Projesi. Silvan Projesi 8 barajı, 23 sulama tesisiyle çok önemli bir bileşenden oluşmakta.

"BABAKAYA SULAMA TÜNELİ, SİLVAN PROJESİ'NİN OMURGALARINDAN BİRİ"

Bugün içinde bulunduğumuz Babakaya Sulama Tüneli de Silvan Projesi'nin omurgalarından biri. Tünel 7 metre çapında, 5 bin 320 metre uzunluğunda iki ayrı tüpten oluşuyor.



Bu tüplerden bir tanesinin çalışması hemen hemen bitmiş durumda ama bugün düğmesine bastığımız dualarla, tamamlanması için harekete geçirmiş olduğumuz tünel açma işlemi de inşallah ikinci tüp olarak çalışmaları bittiğinde artık Silvan Barajı'nın suları önce bu iki tüpten Babakaya Tüneli'nden 150 metrelik bir açıklık alana, oradan da Silvan Tüneli'ne ve oradan da 2 milyon 350 bin dekarlık bir alanın sulaması için bereketli topraklara kavuşmuş olacak.

"BİR OLİMPİK HAVUZU 13 SANİYEDE DOLDURABİLİR BİR DEBİYLE AKACAK"

Babakaya Sulama Tüneli'nin tamamlanmasıyla saniyede 212 metreküp suyun taşınacağını ifade eden Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu şu demek, bir olimpik havuzu sadece 13 saniyede doldurabilir bir debi ile akıyor olacak. Yani ülkemizin en büyük ve en hızlı debisiyle akan Çoruh Nehri'ni düşündüğümüzde oradaki debiden, oradaki hızdan çok daha yüksek bir hızla akıyor olacak. Yani bu tünellerin içerisinden devasa nehirler akacak inşallah. Bu tünelin maliyeti 8,8 milyar lira. 2027 yılında bütün bileşenleriyle birlikte inşallah tamamlanmış ve kullanıma hazır hale gelmiş olacak. Babakaya Tüneli'nin devreye girmesiyle Silvan Barajı'nda da su tutmaya başlamış olacağız inşallah."

"PROJE TAMAMLANDIĞINDA 330 BİN FUTBOL SAHASI BÜYÜKLÜĞÜNDE OLACAK"

Yumaklı, Silvan Barajı'nın 7 milyar metreküplük su tutma kapasitesiyle Türkiye'nin bir yıllık içme ve kullanma suyunu karşılayacak kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

Barajın 175,5 metre yüksekliğinde olduğunu anlatan Yumaklı, şunları söyledi:

Bu baraj su tuttuğu andan itibaren Silvan Ovası da dahil 2 milyon 350 bin dekarlık alan da dahil olmak üzere çok önemli bir alanı sulamış olacak. Silvan Projesi'nin toplam maliyeti bugünkü rakamlarla 300 milyar liraya ulaşmış olacak.



Bu proje tamamlandığında sulayacağı alan 330 bin futbol sahası büyüklüğünde olacak. Buradaki tarımsal ürünler sadece ülkemiz için değil, ülkemizin etrafında bu gıda ürünlerine ihtiyaç duyacak ülkelerin de tedariki için çok önemli olacak. 305 bin kişiye istihdam sağlamış olacak bu proje inşallah.

"PROJE TAM ZAMANINDA TAKVİMİNE UYGUN OLARAK TAMAMLANMIŞ OLACAK"

Yumaklı, proje için desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projenin her safhasını çok yakından takip ettiğini belirten Yumaklı, "Bu projenin hayata geçirilmesi için herkes omuz omuza vermiş durumda. İnanıyorum ki Allah herhangi bir kaza bela vermesin inşallah, bu proje tam zamanında takvimine uygun olarak tamamlanmış olacak." dedi.

Programa, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Batman Valisi Ekrem Canalp, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Devlet Su İşleri Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehmet Galip Ensarioğlu, Suna Kepolu Ataman ve Mehmet Sait Yaz ile AK Parti İl Başkanı Ömer İler katıldı.