Erden Timur dahil 26 şüpheli adliyeye sevk edildi

Futbolda bahis soruşturması....

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan futbolda bahis soruşturması kapsamında, yeni bir son dakika daha geldi.

Eski Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un gözaltına alınmasıyla başlayan yeni dalga sonrası, adliye sevkleri başladı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLER SONA ERDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bahis soruşturmasında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sona erdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Aralarında Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar Direktörü Buğra Cem İmamoğulları ve Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız'ın da aralarında bulunduğu 26 şüpheli Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

NELER OLDU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Futbolda Bahis Soruşturması' kapsamında MASAK'tan ve yasal bahis sitelerinden temin edilen veriler, PFDK kararları, HTS analiz çalışmaları ve geçmişte düzenlenen iki operasyonda başkaca şüphelilerden ele geçen dijital eşyaların incelendi.

Elde edilen veriler doğrultusunda önceki iki gözaltı işleminde hakkında işlem yapılan tutuklu bir şüpheli ile irtibatlı olan ve şüpheli finansal işlemleri olduğu değerlendirilen 7 şüpheli, 26 Ekim 2024 tarihli Kasımpaşa-Samsunspor futbol müsabakasına bahis oynayan 6 şüpheli, şüpheli finansal işlemleri ile bununla bağlantılı bahis hesabı olduğu tespit edilen 1 şüpheli, geçmişte Galatasaray Spor Kulübü'nde idareci olarak görev yapan Erden Timur ve banka hesaplarının incelenmesi sonucu birbiriyle bağlantılı olacak şekilde şüpheli finansal işlemlerinin olduğu tespit edilen 1 şüpheli, müsabaka sonucunu etkileyecek şekilde (kendi takımının maçına rakip takım kazanır şeklinde bahis oynayan) 14 futbolcu olmak üzere toplam 29 şüpheli hakkında İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Erden Timur dahil 24 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şüphelinin başka suçtan cezaevinde olduğu tespit edildi.

4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

İSİMLER

Operasyon kapsamında gözaltına alınan yönetici ve futbolcuların isimleri şu şekilde:

"Futbolcular Bahattin Berke Demircan, Doğukan Çınar, Ergün Nazlı, Eyüp Can Temiz, Furkan Demir, Gökhan Payal, Hamit Bayraktar, Hüseyin Aybars Tüfekci, İbrahim Yılmaz, İlke Tankul, İsmail Karakaş, Mert Aktaş, Tufan Kelleci, İş Adamı Erden Timur, Figen Özkaya, Eski Emniyet personeli Emrah Günaydı, Restoran Müdürü Burak Söyleyen, Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Yönetici asistanı Ecem Alkaş, Esat Bilayak, Şirket Ortağı Mirza Şerifoğlu, Enes Bartan, Memur Hakan Çakır, Büro işçisi Serhat Ölmez, Şirket Ortağı Umut Esel, TFF Dış ilişkiler ve Milli Takımlar idari direktörü Buğra Cem İmamoğulları, Produksiyon Müdür Yardımcısı Burcu Kurt"