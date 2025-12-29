AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2025 yılının kelimesi belli oldu.

Türk Dil Kurumu, bu senenin kelimesini seçmek için bir anket başlattı ve vatandaşlara da önerilerini sordu.

Bunun akabinde de 2025 yılının kelimesi "Dijital Vicdan" olarak kayıtlara geçti.

Yılın kelimesini Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy duyurdu.

Ersoy açıklamasında 300 bin oyun kullanıldığını söyledi ve şöyle dedi;

"DÜŞÜNDÜRÜCÜ BİR BİÇİMDE TARTIŞMAYA AÇIYOR"

Türk Dil Kurumu tarafından, halkın katılımıyla belirlenen 2025 yılının kelimesi/kavramı “dijital vicdan” oldu.

Yaklaşık 300 bin oyun kullanıldığı bu süreçte seçilen kavram; dijital çağda vicdanın, sorumluluk ve eylemden uzaklaşıp yalnızca bir “tıklama”ya indirgenmesini düşündürücü bir biçimde tartışmaya açıyor.

"DUYARLILIKLARIMIZA AYNA TUTUYOR"

“Dijital vicdan”, bireysel ve toplumsal duyarlılıklarımıza ayna tutan güçlü bir kavram olarak öne çıkıyor.

"TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bu anlamlı çalışmaya katkı sunan Türk Dil Kurumu, Ankara Üniversitesi, İletişim Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İLAUM) ile değerlendirme kurulunda yer alan kıymetli akademisyen ve uzmanlara teşekkür ediyorum.