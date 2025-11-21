İbrahim Yumaklı: Ağrı Taşlıçay Derecek Barajı'nda su tutulmaya başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Devlet Su İşleri (DSİ) 8'inci Bölge Müdürlüğü tarafından yapımı tamamlanan Ağrı Taşlıçay Derecek Barajı, bölge tarımına can suyu olmak için gün sayıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya ilişkin yaptığı yazılı değerlendirmede, su tutma işleminin gerçekleştirildiğini belirtti.

"BÖLGEDEKİ 960 DEKAR TARIM ARAZİSİNİ MODERN SULAMA SİSTEMLERİYLE BULUŞTURACAĞIZ"

Bakan Yumaklı, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi:

Ağrı Taşlıçay Derecek Barajı'nda su tutulmaya başlanmasıyla birlikte, bölgedeki 9 bin 960 dekar tarım arazisini modern sulama sistemleriyle buluşturacağız. Temelden yüksekliği 33,20 metre olan ve 3 milyon 287 bin metreküp su depolama hacmine sahip bu tesis sayesinde, çiftçilerimiz arazilerinden daha yüksek verim alacak.



Bu yatırım, hem ürün çeşitliliğini artıracak hem de üreticimizin cebine girecek tarımsal gelirleri yükseltecektir.

"İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI GÜÇLÜ ALTYAPI"

Bakan Yumaklı, suyun sürdürülebilir yönetiminin küresel iklim değişikliğiyle mücadelede kilit rol oynadığını vurgulayarak, Tarım ve Orman Bakanlığı olarak altyapı yatırımlarını hız kesmeden sürdürdüklerini bildirdi.

DSİ Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'nin dört bir yanında güçlü altyapı yatırımları yapıklarının altını çizen Bakan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı: