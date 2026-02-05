Burhanettin Duran: Yunanistan Başbakanı ülkemizi ziyaret edecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Burhanettin Duran, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.

Kiryakos Miçotakis'in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle geleceğini belirten Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın; Miçotakis'i 11 Şubat'ta kabul edeceğini aktardı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ 11 ŞUBAT'TA YUNANİSTAN BAŞBAKANI'NI KABUL EDECEK"

Duran, açıklamasında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Yunanistan Başbakanı Sayın Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlerine icabetle, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Altıncı Toplantısı vesilesiyle, 11 Şubat 2026 tarihinde ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.

"TÜRKİYE-YUNANİSTAN İLİŞKİLERİ TÜM BOYUTLARIYLA GÖZDEN GEÇİRİLECEK"

Sayın Cumhurbaşkanımız ile Yunanistan Başbakanı’nın başkanlıklarında, ilgili Bakanların iştirakleriyle Ankara'da düzenlenecek Konsey Toplantısı’yla Türkiye-Yunanistan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iki komşu ülke arasındaki iş birliğinin ilerletilmesi imkanları ele alınacaktır.

"GÖRÜŞMELERDE BÖLGESEK VE KÜRESEL GELİŞMELERİN KONUŞULMASI BEKLENİYOR"

Görüşmelerde, ikili münasebetlerin yanısıra, bölgesel ve küresel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir.



Ziyaret çerçevesinde ayrıca, ikili ilişkileri güçlendirmeye matuf çeşitli metinlerin imzalanması da gündemdedir.

MSB'DEN YUNANİSTAN'A 12 MİL YANITI

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bugün gerçekleştirdiği haftalık basın bilgilendirme toplantısının gündeminde, Miçotakis'in "Kara sularımızı 12 mile çıkarma hakkı vazgeçilemez." sözleri de yer aldı.

Miçotakis'in, açıklamasında Ege'de 12 milin 'vazgeçilmez' olduğu yönündeki ifadeleri, Ankara'da tepkiyle karşılandı.

Bakanlık toplantıda, bu açıklamaların Türk tarafının haklarını ihlal ettiği ve uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtti.

"TEK YANLI İDDİALAR ULUSLARARASI HUKUKA AYKIRIDIR KABUL EDİLEMEZ"

Bakanlık, ziyaret öncesi yaptığı açıklamasında ayrıca şu sözleri kullandı:

"Yunan politikacıların Ege Denizi'nde kara sularını 12 mile çıkarma söylemleri konusunda ülkemizin tutumu nettir. Türkiye olarak, Ege'de adil, hakkaniyetli ve uluslararası hukuk ilkelerine uygun bir deniz yetki paylaşımının ancak karşılıklı diyalog ve iyi niyet çerçevesinde mümkün olabileceğini savunuyoruz.

Yunanistan'ın mevcut anlaşmazlıkları göz ardı eden ve Türk tarafının haklarını ihlal eden tek yanlı tasarrufları, iddiaları ve açıklamaları uluslararası hukuka aykırıdır ve kabul edilemez. Bu açıklamalar ülkemiz açısından hiçbir hukuki sonuç doğurmamaktadır.

Türk Silahlı Kuvvetleri Mavi Vatan anlayışı doğrultusunda, ülkemizin deniz yetki alanlarında her türlü hak ve menfaatini korumaya yönelik görevini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir."