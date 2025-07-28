İbrahim YumaklI: Kestel yangını büyük oranda kontrol altında

Türkiye'de son zamanlarda birkaç farklı noktada orman yangınları çıktı.

Çıkan orman yangınlarına müdahale sürerken, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan da son durumlara dair bilgilendirme geldi.

Kameralar karşısına geçen Bakan Yumaklı, Kestel yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyledi.

Bu haftanın yine çok sıcak olacağını belirten ve vatandaşlara dikkatli olmaları için çağrı yapan Yumaklı, şöyle devam etti:

"RİSK SIFIRA İNENE KADAR TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAYACAĞIZ"

Yeni gelişme, Bursa Kestel ve Kahramanmaraş Onikişubat yangınlarını da büyük ölçüde kontrol altına aldık. Buralarda soğutma çalışmaları devam ediyor.



Özellikle hava sıcaklıklarının çok aşırı yoğun olduğu bugünlerde biz tedbiri elden bırakmayacağız. Risk sıfıra inene kadar soğutma çalışmalarımız devam edecek. Karabük Safranbolu'daki yangının büyük ölçüde enerjisi düşürüldü. Alan gayet iyi durumda.



Küçük tütmeler var. Buralara odaklandık. Hiçbir noktayı kaçırmadan, bir yandan da soğutma çalışmalarına devam ederek alan hakimiyetine devam ediyorlar.

"BURSA HARMANCIK YANGINI SÜRÜYOR"

Tamamen kontrol altında diyebileceğimiz, riskin sıfırlandığı alanda da bunu yine vatandaşlarımızla paylaşacağız. Bir uçak ve 16 helikopter ağırlıkla soğutma çalışmaları olmak üzere ulaşılamayan yerlerdeki bahsettiğim küçük tütmelere müdahil oluyorlar.



İnşallah önümüzdeki saatlerde bu yangımızla ilgili iyi haberler vereceğimizi söyleyebilirim. Bursa'da Harmancık yangını devam ediyor. Dün itibarıyla rüzgara bağlı çok şiddetli yanmalar olmuştu.



Gece boyunca arkadaşlarımız yangın alanının tamamını çevreledi. Şiddeti düşürüldü, çok şükür iyiye gidiyor. Bu yangınla alakalı da 5 uçak, 30 helikopter, 855 kara aracı ve 2 bin 300 personelle müdahalemize devam ediyoruz.

VATANDAŞLARA UYARI