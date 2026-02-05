İbrahim Yumaklı: Ramazan ayı öncesinde gıda denetimlerimizi artırıyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

11 ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kaldı.

Yurtta da Ramazan ayında vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına çalışmalar gerçekleştiriliyor.

DENETİMLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devam eden çalışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşın sağlıklı gıdaya erişmesi için denetimler gerçekleştirildiğini aktardı.

"RAMAZAN AYI ÖNCESİNDE GIDA DENETİMLERİMİZİ ARTIRIYORUZ"

Tüm gıdaların ekipler tarafından daha sıkı denetleneceğini aktaran Yumaklı, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Ramazan ayı öncesinde gıda denetimlerimizi artırıyoruz.



Vatandaşlarımızın güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için un ve unlu ürünler, ekmek, pasta ve tatlılar, et ve süt ürünleri ile yumurta başta olmak üzere tüm gıdalar, ekiplerimiz tarafından daha sık denetlenecek.



Gıda üreten, depolayan, dağıtan ve satan tüm işletmeler İl ve İlçe Müdürlüklerimiz tarafından eş zamanlı olarak kontrol edilecek.

"KURALLARA UYMAYAN İŞLETMELER CEZA ALACAK"