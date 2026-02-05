Tuncer Bakırhan: Sayın Bahçeli buzları, duvarları kırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli tarafından büyük fedakarlıklarla başlatılan Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor.

Süreç başladığından bu yana cesur çıkışlarıyla dikkatleri üzerine çeken MHP Lideri Devlet Bahçeli, son grup toplantısında da önemli ifadeler kullandı.

Bir haftalık aranın ardından milletvekillerine seslenen Bahçeli, konuşmasında Terörsüz Türkiye hedefine de değindi.

Bahçeli, konuşmasının sonunda da "Değerli arkadaşlarım; Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir." dedi.

Bahçeli'nin sözlerine yeni bir değerlendirme, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'dan geldi.

"MHP'NİN ÇIKIŞLARI CESUR, DEVLET BEY HAKLI"

Nefes Gazetesi'ne röportaj veren Bakırhan, şöyle dedi;

"Ekim 2024’ten beri MHP’nin çıkışları oldukça cesur. Yedi kilitli kafesin içinde hapsolmuş hukuka, özgürlük ve demokrasiye hasret bu toplumun her bir ferdi artık huzura kavuşmak istiyor. Anadolu huzura kavuşmak istiyor.

Devlet Bey haklı; biz onları anlamakta bazen zorluk çekebiliriz. Onlar bizi anlamakta zorluk çekebilir. Birbirimizi anlayarak inşallah bu işi çözeceğiz.

"ELBETTE YOL KAZALARI OLABİLİR"

Elbette düşüp kalkacağız, elbette bazı yol kazaları yaşanabilir. Sonuçta yüz yıllık virajları keskin olan bir yolculuktan bahsediyoruz. İçinde inkar ve şiddetin olduğu bir asırdan bahsediyoruz. Son yıllarda giderek artan bir ayrışma ve çatışma halinden söz ediyoruz.

Türk milliyetçiliğinin kurucu partisinin lideri ilk defa ezber bozan bir yaklaşımla bakıyor. Bunun kıymeti ve önemi kelimelerle tarif edilemez.

"SAYIN BAHÇELİ DUVARLARI KIRDI"

Öcalan’ın 40 yıldır arayıp bulamadığı bir muhatap var karşısında. Bu muhataplık Sayın Erdoğan’ın iradesi ve Sayın Bahçeli’nin ezber bozan yaklaşımlarıyla kuruluyor.

Sayın Bahçeli buzları, duvarları kırdı. O badireli yolun önünü açtı. Şimdi bu yolu tüm Türkiye için gerekli olan hukuk, adalet ve demokrasiyle döşeme zamanı.

"BİZİM SÖZÜMÜZ DE NETTİR"

Biz de diyoruz ki ‘Coğrafyamız barışa, hukuk rayına, sandık iradesine, siyasi tutuklular özgürlüğe ve bu halk hak ettiği bahara kavuşuncaya kadar bizim de sözümüz nettir ve arkasındayız.’

Sayın Bahçeli’nin ‘Dediğimizin arkasındayız’ cümlesini önemsiyoruz. Bu perspektifi artık hayata geçirmek iktidarın sorumluluğundadır."