İbrahim Yumaklı: Sabahın ilk saatlerinden itibaren hava araçlarımız alevlerin üzerinde

Devam eden orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor...

İtfaiye ekiplerinin ve gönüllü vatandaşların özverili çalışmasıyla, yükselen alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

MÜCADELE HEM HAVADAN HEM KARADAN SÜRDÜRÜLÜYOR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlarla mücadele ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yumaklı, sabah saatlerinden itibaren hava araçlarının alevlere karşı mücadele için harekete geçtiğini açıkladı.

Kara birlikleri ve araçlar ile müdahalelerin ise sürdüğünü belirtti.

"HAVA ARAÇLARIMIZ ALEVLERİN ÜZERİNDE

Bakan Yumaklı, videolu paylaştığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: