İbrahim Yumaklı: Toprağa emanet ettiğimiz her fidan Yeşil Vatan'a olan sadakati temsil ediyor

- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinliğinde her fidanın Yeşil Vatan'a sadakati temsil ettiğini söyledi.
- Türkiye'yi ağaçlandırma ve orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları devam ediyor.
- Bu yıl 11 Kasım'da başlayacak kampanya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteğiyle bir yıl sürecek.
Türkiye'yi ağaçlandırmak için çalışmalar devam ediyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte konuştu.
YEŞİLİ KORUMAK İÇİN ÇALIŞMALAR GECE GÜNDÜZ DEVAM EDİYOR
Bakanlık olarak, Yeşil Vatan'ı korumak ve geliştirmek için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Yumaklı, diğer yandan iklim değişikliğinin etkisiyle her sene meydana gelen üzücü orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini söyledi.
Bu yıl Cumhuriyet tarihinin en gelişmiş kara ve hava filosuyla, tecrübeli ekip arkadaşlarıyla, 7 binin üzerinde yangınla mücadele etmek zorunda kaldıklarını hatırlatan Yumaklı, 11 Kasım'ın, dünyada eşi ve benzeri olmayan bir gün olduğunu söyledi.
"HER BİR VATANDAŞIMIZ BU HAREKETİN PARÇASI OLACAK"
Bu sene 11 Kasım'ın diğer yıllardan farklı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle, bütün yurt sathında 1 yıl sürecek kampanyaya dönüştüğünü ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti:
Biz de birçok kurumla iş birlikleri, toplumun bütün kesimleriyle gerçekleştireceğimiz etkinliklerle, bu kampanyayı bir yıl boyunca canlı tutacağız. Ne mutlu bizlere ki, vatandaşlarımız kampanyalara çok büyük bir ilgi gösterip, sahiplenmiş oldular. Biz inanıyoruz ki, buradan her bir vatandaşımız, bu hareketin bir parçası olacak.
Bugün toprağa emanet ettiğimiz her fidan, milletimizin birlik ruhunu ve Yeşil Vatan'a olan sadakatini temsil ediyor. Bu fidanlar ayrıca geleceğe nefes, yarınlarımızın da teminatı olacak. Şahidimiz toprak, imzamız fidan, sevdamız Yeşil Vatan diyorum.