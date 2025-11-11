İbrahim Yumaklı: Toprağa emanet ettiğimiz her fidan Yeşil Vatan'a olan sadakati temsil ediyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye'yi ağaçlandırmak için çalışmalar devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı "11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında düzenlenen etkinlikte konuştu.

YEŞİLİ KORUMAK İÇİN ÇALIŞMALAR GECE GÜNDÜZ DEVAM EDİYOR

Bakanlık olarak, Yeşil Vatan'ı korumak ve geliştirmek için gece gündüz çalıştıklarını anlatan Yumaklı, diğer yandan iklim değişikliğinin etkisiyle her sene meydana gelen üzücü orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini söyledi.

Bu yıl Cumhuriyet tarihinin en gelişmiş kara ve hava filosuyla, tecrübeli ekip arkadaşlarıyla, 7 binin üzerinde yangınla mücadele etmek zorunda kaldıklarını hatırlatan Yumaklı, 11 Kasım'ın, dünyada eşi ve benzeri olmayan bir gün olduğunu söyledi.

"HER BİR VATANDAŞIMIZ BU HAREKETİN PARÇASI OLACAK"

Bu sene 11 Kasım'ın diğer yıllardan farklı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle, bütün yurt sathında 1 yıl sürecek kampanyaya dönüştüğünü ifade eden Yumaklı, şunları kaydetti: