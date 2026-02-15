İbrahim Yumaklı'dan CHP'nin ağaç katliamına tepki: Doğayı korumak, tutarlılıkla olur

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bugünkü "Millet İradesine Sahip Çıkıyor, Zeytinimizi, Havamızı, Suyumuzu, Toprağımızı Vermiyoruz" mitingi öncesinde ilçede yaşanan önemli bir skandal ortaya çıktı.

İlçeye bağlı Menteş Mahallesi Dipsarnıç mevkiinde bulunan ve niteliği zeytinlik tarla olan 3 dönümlük arazide, 12 Şubat'ta her biri en az 100 yaşında olan 27 kadim zeytin ağacı kesildi.

Söz konusu arazinin, Cumhuriyet Halk Partisi Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey'e ait olduğu öğrenildi.

"SÖZÜ KİMSEYE BIRAKMAYANLAR, SUSPUS OLUVERDİ"

Sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin bir açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CHP yönetimine sert eleştiriler yöneltti.

CHP'nin söylemleri ile eylemleri arasındaki tutarsızlığı dile getiren Yumaklı, "Lafa geldiğinde ağacı, doğayı biz savunuruz diyerek sözü kimseye bırakmayanlar, onlarca zeytin ağacı Muğla Milas CHP İlçe Başkanı tarafından katledilirken suspus oluverdiler." dedi.

"ZEYTİN AĞAÇLARINI KESMEK CHP'LİLERE SERBEST Mİ!"

CHP'nin ikiyüzlü davrandığını belirten Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

100 yıllık zeytin ağaçlarının kesilmesi CHP’lilere serbest mi?



Milletimize yalan söylemekte üstünüze yok.



Bir de meydanlara çıkıp zeytin ağaçlarını korumaktan söz ediyorsunuz.

"AZİZ MİLLETİMİZİN TAKDİRİNE BIRAKIYORUM"

Açıklamasında CHP'nin bu konuda hamaset yaptığını da ekleyen İbrahim Yumaklı, "Doğayı korumak; lafla değil, samimiyetle ve tutarlılıkla olur.

Gerçek çevrecilik, günübirlik yaklaşımlarla değil; uzun vadeli, bütüncül ve sürdürülebilir politikalarla mümkündür.

Milletimize çevre hassasiyeti deyip, arka planda rant oyunları oynayan bu çifte standardı aziz milletimizin takdirine bırakıyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Öte yandan Milas’ta bazı yerel basın organlarında 'Milas’ta zeytin katliamı' başlığıyla yer alan haberler üzerine Muğla Valiliği, inceleme başlattı.

Muğla Valiliği tarafından yapılan açıklamada, olayla ilgili gerekli idari ve hukuki sürecin başlatıldığı, soruşturmanın sürdüğü ve incelemelerin tamamlanmasının ardından kamuoyunun bilgilendirileceği ifade edildi.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

CHP Muğla İl Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, "Partimizin vizyonu ve yereldeki güçlü duruşu, şahsi görüşlerin her zaman üzerinde yer alan sarsılmaz bir bütündür.

Bu doğrultuda, Milas ilçe başkanımız, son dönemde yaşanan gelişmeler ışığında, genel başkanımızın liderliğindeki kararlı yürüyüşümüze ve örgütümüzün disiplinli duruşuna herhangi bir zarar gelmesini önlemek amacıyla görevinden istifa etmiştir.

Yeni yönetim süreciyle ilgili bilgilendirmeler en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır." denildi.