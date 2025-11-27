İbrahim Yumaklı'dan Muş Ovası Pompaj Sulaması Projesi'ne ilişkin paylaşım

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Muş Ovası'ndaki tarım arazilerinin suyla buluşturulması ve tarımsal üretimin artırılması amacıyla başlatılan 'Muş Ovası Pompaj Sulama Projesi' kapsamında çalışmalar sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda projenin tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.

"TAMAMLANDIĞINDA EKONOMİYE 1,7 MİLYAR TL KATKI SAĞLAYACAK"

Projenin ilk etapta 168 bin araziye modern sulama sistemi getireceğini aktaran Bakan Yumaklı, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi: