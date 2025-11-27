İbrahim Yumaklı'dan Muş Ovası Pompaj Sulaması Projesi'ne ilişkin paylaşım

- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Muş Ovası Pompaj Sulama Projesi'nin ekonomiye 1,7 milyar TL katkı sağlayacağını açıkladı.
- Proje, Muş Ovası'ndaki tarım arazilerinin sulanması ve üretimin artırılması amacıyla yürütülüyor.
- İlk etapta 168 bin dönüm araziye modern sulama sistemi getirilecek.
Muş Ovası'ndaki tarım arazilerinin suyla buluşturulması ve tarımsal üretimin artırılması amacıyla başlatılan 'Muş Ovası Pompaj Sulama Projesi' kapsamında çalışmalar sürüyor.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda projenin tüm hızıyla devam ettiğini belirtti.
"TAMAMLANDIĞINDA EKONOMİYE 1,7 MİLYAR TL KATKI SAĞLAYACAK"
Projenin ilk etapta 168 bin araziye modern sulama sistemi getireceğini aktaran Bakan Yumaklı, paylaşımında ayrıca şu sözlere yer verdi:
3 milyar liralık yatırım değeriyle Muş Ovası Pompaj Sulaması 1. Kısım Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Toplam 406 km yeraltı boru hattı döşenecek proje ile ilk etapta 168 bin dekar tarım arazisi modern sulama sistemlerine kavuşacak.
Tamamlandığında ülke ekonomisine yıllık 1,7 milyar TL katkı sağlayacak. Hayırlı, bereketli olsun.