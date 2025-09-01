Türkiye genelindeki yangınlarda son durum

Türkiye'nin dört bir yanından yangın haberleri gelmeye devam ediyor.

Ekipler söndürme çalışmalarında aralıksız görev alırken yangınlara ilişkin önemli bir açıklama geldi.

İBRAHİM YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde devam eden yangınlara ilişkin değerlendirmede bulundu.

"BARTIN ULUS KONTROL ALTINDA"

Aydın Buharkent sınırları içinde başlayıp Denizli Buldan sınırına geçen yangının enerjisinin düşürüldüğünü belirten Yumaklı, şunları kaydetti.

Bartın Ulus'taki yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.



Aydın-Efeler'deki yangının enerjisi düşürüldü.

ÇANAKKALE'DEN SEVİNDİREN HABER