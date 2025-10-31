İbrahim Yumaklı'dan "zirai don destek ödemesi" paylaşımı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kötü hava şartlarından etkilenen üreticilere yönelik maddi destek ödemeleri sürüyor...

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından zirai don destek ödemesine ilişkin bilgilendirmede bulundu.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ'NE KAYITLI ÜRETİCİLERE 6 MİLYAR 495 MİLYON LİRA DAHA DESTEK ÖDEMESİ

Bakan Yumaklı, tarım sigortası bulunmayan Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı üreticilere önceki ödemelerin devamı olarak 6 milyar 495 milyon lira daha destek ödemesi aktardıklarını açıkladı.

"ÜRETİCİLERİMİZE TOPLAMDA 20 MİLYAR 423 MİLYON LİRA ZİRAİ DON DESTEK ÖDEMESİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Bakan Yumaklı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: