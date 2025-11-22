İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan, Özgür Özel'e: Yalan ağzınıza yuva yapmış

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 72’ncisi bu hafta Zonguldak’ta yapıldı.

Mitingde konuşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya yönelik olarak yaptığı açıklamada, Türkiye’de suç oranlarının arttığını iddia etti.

Özel, Türkiye’nin “190 ülke arasında suçun en çok işlendiği ilk 10 ülke arasında yer aldığını” savunarak sokak güvenliğinin tehlikeli boyutlara ulaştığını söyledi.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN "DALTONLAR" İDDİASI

Konuşmasında Yerlikaya’yı eleştiren Özel, şu iddialarda bulundu:

Ali Yerlikaya ‘Suç örgütleriyle etkin mücadelemiz sürüyor’ dediği gün, Daltonlar çetesinin lideri Can Dalton’un doğum günüymüş. Türkiye’nin birçok noktasında makineli silahlarla havaya ateş açarak doğum günü kutladılar. Utanmasalar çete liderinin pastasından bir dilim alıp bakanın kapısına götüreceklerdi. Allah hiçbir İçişleri Bakanını bu duruma düşürmesin.

ALİ YERLİKAYA'DAN JET YANIT: YALAN AĞZINIZA YUVA YAPMIŞ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Yalan sizin ağzınıza yuva yapmış" başlığıyla yaptığı paylaşımda, "Gölgeliklerde oturup konforlu alanlarından ahkam kesen, 'nifak kervanının yedekçisi' bir takım çevreler, ucuz siyasi hesaplarla, birkaç oy devşirmek için kahraman güvenlik güçlerimizle birlikte verdiğimiz büyük mücadeleyi, küçümseme acziyetine düşüyorlar." değerlendirmesini yaptı.

"SEN FETÖ'YE UŞAKLIK ETTİKÇE ONLAR KUTLAMA PASTASI KESİYOR"

Bakan Yerlikaya, açıklamasının devamında şunları kaydetti: