İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi birim amirleriyle toplandı

İçişleri Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, toplantının İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, terörle mücadeleden asayiş uygulamalarına, organize ve siber suçlarla mücadeleden uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına kadar geniş kapsamlı değerlendirmeler yapıldığı ifade edildi.

Trafikte can güvenliğinin artırılması ve göç yönetimi konularının da ele alındığı toplantıda, afetlere hazırlık süreçleri, nüfus ve sivil toplum hizmetlerinin geliştirilmesi, kamu binalarının tamamlanması ve uluslararası iş birlikleri gibi başlıklarda izlenecek yol haritası değerlendirildi.

BAŞIBOŞ SOKAK HAYVANLARI GÜNDEMDE

Ayrıca sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu konusunda yürütülen çalışmaların da gündeme geldiği aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, “Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için tüm birimlerimizle koordinasyon içinde, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.