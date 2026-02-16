Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde, özel bir şirket tarafından işletilen maden ocağında, henüz belirlenemeyen bir nedenle havalandırma bacasında göçük oluştu.

O sırada bakım ve temizlik çalışması yapan 3 işçi göçük altında kaldı.

Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, TTK Tahlisiye, UMKE, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çevredeki maden ocaklarında çalışan işçiler de kurtarma çalışmalarına destek verdi.

ACI HABER 7 SAAT SONRA GELDİ

Ekiplerin yoğun çalışması sonucu 31 yaşındaki İsmet Kabuk yaralı olarak göçük altından çıkarıldı. Ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kabuk’un tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

Yaklaşık 7 saat süren çalışmaların ardından 46 yaşındaki Veysel Oruçoğlu’nun cansız bedenine ulaşıldı. Göçük altında kalan 60 yaşındaki Ziya Kiret’in cenazesi ise yaklaşık 9 saat sonra çıkarıldı.

Hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri, aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: ADLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kazanın saat 14.00 sıralarında bildirildiğini ve müdahalenin hemen başlatıldığını söyledi.

Göçüğün, havalandırma bacasında oluşan çökmenin giderilmesi sırasında meydana geldiğini belirten Hacıbektaşoğlu, işçilerin bu çalışmayı yürütürken göçük altında kaldıklarını söyledi.

Maden ocağının ruhsatlı ve resmi olarak faaliyet gösterdiğini belirten Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevlendirilen bilirkişi heyetinin incelemelerini sürdürdüğünü, adli soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

Vali Hacıbektaşoğlu, hayatını kaybeden işçilere Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı dileyerek, kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplere teşekkür etti.

CEVDET YILMAZ VE BURHANETTİN DURAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren iki madenci için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabındaki mesajında şu ifadeleri kullandı:

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen maden kazasında hayatını kaybeden Ziya Kiret ve Veysel Oruçoğlu'na Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralı olarak kurtarılan kardeşimize de acil şifalar temenni ediyorum. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup süreç titizlikle sürdürülmektedir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren iki madenci için taziye mesajı yayımladı.

Duran, sosyal medya hesabındaki mesajında şu ifadeleri kullandı: