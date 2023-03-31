İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Meral Akşener'e tepki: Bunlar siyasal istismarda kullanılmamalı Süleyman Soylu, İyi Parti binasına isabet eden kurşunlarla ilgili Meral Akşener'in yaptığı açıklamaları eleştirdi. Soylu, "Bunlar siyasal istismarda kullanılmamalı" dedi.

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İyi Parti İl Başkanlığı'na sabah saat 04.52'de yoldan geçen bir araçtan ateş açıldı.

Sabah 10.00'da binaya gelen görevliler camdaki kurşun izini görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis inceleme başlattı. Yapılan incelemede il başkanlığının camlarında kurşun izleri tespit edildi.

Meral Akşener polislerden bilgi aldı

Polisin incelemesi sürerken İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, il başkanlığına gelerek bilgi aldı.

İktidarı sorumlu tuttu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olaydan sonrası düzenlediği basın toplantısında yaşananlardan iktidarı sorumlu tutarak, kendisine gözdağı verildiğini öne sürdü.

Açıklamalarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan Akşener, yaşananlardan siyaset devşirmeye çalıştı.

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Ama gerçek kısa sürede aydınlığa kavuştu.

Saldırgan yakalandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıyı gerçekleştiren failin yakalandığını sosyal medya hesabından paylaştı.

"Devletinize ve polisinize itimat ediniz"

Bakan Soylu sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şunları söyledi:

Türk Polisi yakalar! İYİ Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı. Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz.

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Bakan Soylu'dan yeni açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Hatay'da İyi Parti İl Başkanlığına isabet eden kurşunla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

Süleyman Soylu, inşaatta güvenlikten sorumlu bir kişinin bir şarjörü boşalttığını ve o kurşunların İyi Parti İl Başkanlığına isabet ettiğini, ve parti binasındaki iki güvenliğin olayı duymadığını dile getirdi.

"Arkadaşlarla hep beraber değerlendirdik"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Şimdi şunu söylemem gerekir tabii biz bir taraftan deprem bölgesindeyiz. Böyle bir haber gelince arkadaşlarla hep beraber değerlendirdik. İstanbul Emniyet'i de çalışmalara başladı. Orada bir inşaatın olduğunu ve silah sesleri geldiğini belirlediler. Ardından olayın detayıyla ilgilenmeye başladılar. Karşı tarafta inşaat var 3-4 gündür hırsızlar dadanmış. İnşaatla ilgili usta gibi birisi var. O da geceleyin burada beklerken hırsızları görünce bir şarjör boşaltmış. Bir kısmı da oraya veya oradaki başka yere de isabet etmiş. 2 güvenlik görevlisi var onlar olayı duymamışlar. İlgili partinin güvenlik görevlileri duymamışlar.

"Durup dururken cumhurbaşkanına hareket ediyorusunuz, tehdit ediyorsunuz"