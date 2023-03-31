İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: İyi Parti saldırısı faili yakalandı

Siyasetin bugünki gündeminde İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na düzenlenen silahlı saldırı girişimi var.
İstanbul'da Merter İş Merkezi'nde bulunan il başkanlığına kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı.
Saldırı sırasında binanın iki katındaki cam kurşunlandı.
Büyük panik yaşandı
Pencereye isabet eden kurşunlar sonucu parti binasında ve çevrede büyük bir panik oluştu.
Emniyet ekipleri çalışmalara başladı
Saldırının ilk dakikasından sonra emniyet ekipleri ise saldırganları yakalamak için hummalı bir çalışmanın içerisine girdi.
Bakan Soylu saldırganların kısa sürede yakalanacağını belirtti
Geçmiş olsun mesajları ardı arkasına gelirken sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıyı provakasyon olarak niteledi.
Süleyman Soylu paylaşımında faillerin kısa sürede yakalacağını belirtti.
Saldırgan yakalandı
Bu açıklamaların ardından emniyet ekipleri kısa sürede sonuca ulaştı.
Yapılan çalışmalar sonucu İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenleyen şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Süleyman Soylu duyurdu
Haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından duyurdu.
"Türk polisi yakalar" paylaşımında bulunan Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:
Türk Polisi yakalar
İyi Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı.
Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz.