İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: İyi Parti saldırısı faili yakalandı
ensonhaber.com

Siyasetin bugünki gündeminde İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na düzenlenen girişimi var.

İstanbul'da Merter İş Merkezi'nde bulunan il başkanlığına kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı.

sırasında binanın iki katındaki cam kurşunlandı.

Büyük panik yaşandı

Pencereye isabet eden kurşunlar sonucu parti binasında ve çevrede büyük bir panik oluştu.

Gözden Kaçmasın İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenlendi Haberin Detayları

Emniyet ekipleri çalışmalara başladı

Saldırının ilk dakikasından sonra emniyet ekipleri ise saldırganları yakalamak için hummalı bir çalışmanın içerisine girdi.

Bakan Soylu saldırganların kısa sürede yakalanacağını belirtti

Geçmiş olsun mesajları ardı arkasına gelirken sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıyı provakasyon olarak niteledi.

Süleyman Soylu paylaşımında faillerin kısa sürede yakalacağını belirtti.

İlginizi Çekebilir İyi Parti'ye saldırıya Süleyman Soylu'dan açıklama: Failler en yakın zamanda bulunacaktır Haberin Detayları

Saldırgan yakalandı

Bu açıklamaların ardından emniyet ekipleri kısa sürede sonuca ulaştı.

Yapılan çalışmalar sonucu İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenleyen şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Süleyman Soylu duyurdu

Haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından duyurdu.

"Türk polisi yakalar" paylaşımında bulunan Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı:

Türk Polisi yakalar

İyi Parti İl Başkanlığına isabet eden saldırı ile ilgili fail yakalandı.

Sorumlu mevkidekilerin suçlamalarda bulunurken dikkatli olmaları gerekir. Bizim görevimiz yakalamak. Devletinize ve Polisinize itimat ediniz. Mahcup olursunuz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: İyi Parti saldırısı faili yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: İyi Parti saldırısı faili yakalandı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: İyi Parti saldırısı faili yakalandı