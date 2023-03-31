İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu: İyi Parti saldırısı faili yakalandı İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına düzenlenen saldırının faili yakalandı. Haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından duyurdu.

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Siyasetin bugünki gündeminde İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na düzenlenen silahlı saldırı girişimi var.

İstanbul'da Merter İş Merkezi'nde bulunan il başkanlığına kimliği belirsiz kişiler tarafından ateş açıldı.

Saldırı sırasında binanın iki katındaki cam kurşunlandı.

Büyük panik yaşandı

Pencereye isabet eden kurşunlar sonucu parti binasında ve çevrede büyük bir panik oluştu.

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Emniyet ekipleri çalışmalara başladı

Saldırının ilk dakikasından sonra emniyet ekipleri ise saldırganları yakalamak için hummalı bir çalışmanın içerisine girdi.

Bakan Soylu saldırganların kısa sürede yakalanacağını belirtti

Geçmiş olsun mesajları ardı arkasına gelirken sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saldırıyı provakasyon olarak niteledi.

Süleyman Soylu paylaşımında faillerin kısa sürede yakalacağını belirtti.

Saldırgan yakalandı

Bu açıklamaların ardından emniyet ekipleri kısa sürede sonuca ulaştı.

Yapılan çalışmalar sonucu İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na silahlı saldırı düzenleyen şüpheli polis ekiplerince yakalandı.

Süleyman Soylu duyurdu

Haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından duyurdu.

"Türk polisi yakalar" paylaşımında bulunan Bakan Soylu şu ifadeleri kullandı: