İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mısırlı mevkidaşı Tevfik ile bir araya geldi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, diplomasi trafiğini sürdürüyor...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu kapsamda Mısır İçişleri Bakanı Mahmud Tevfik ile görüştü.

Bakan Yerlikaya, görüşmeye ilişkin NSosyal hesabından açıklama yaptı.

"GÖRÜŞME VERİMLİ GEÇTİ"

Yerlikaya, açıklamada, Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen görüşmenin verimli geçtiğini belirtti.

GÖRÜŞMEDE HANGİ KONULAR ELE ALINDI

Ali Yerlikaya, "Başta insani yardımların daha hızlı Gazze'ye ulaştırılması olmak üzere birimlerimiz arasında organize suçlar, uyuşturucu, siber suçlar, düzensiz göç ile mücadele, afetlerin önlenmesi, müdahale ve iyileştirme faaliyetleri alanlarında işbirliği konularını ele aldık. Sayın Bakan'a nazik ev sahipliği için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.