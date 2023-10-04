İçişleri Bakanlığı: Ankara'daki saldırıyı düzenleyen ikinci terörist de PKK üyesi Pazar günü Ankara'da yaşanan terör saldırısıyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yeni açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren diğer teröristin de kimliğinin belirlendiği, teröristin PKK/KCK üyesi Özkan Şahin olduğu belirtildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Türkiye 1 Ekim Pazar günü Ankara'da hain terör saldırısına şahit oldu. TBMM'nin açılacağı gün, İçişleri Bakanlığı'na yakın bir bölgede bombalı eylem gerçekleştiren 2 teröristten biri kendisini patlatarak, diğeri ise Türk polisi tarafından etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırıyı yapan teröristlerden birinin PKK üyesi olduğu belirlenmişti. İkinci terörist de terör örgütü PKK üyesi Bakanlıktan yapılan yeni açıklamada diğer teröristin kimliğinin de tespit edildiği duyuruldu.

Açıklamada hain saldırı girişiminin kahraman polislerin anında karşılık vermeleri neticesinde engellendiği ve teröristlerin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı. Daha önce yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucu teröristlerden birinin terör örgütü PKK/KCK üyesi "Kanivar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, saldırıya karışan ikinci teröristin ise terör örgütü PKK/KCK üyesi Özkan Şahin olduğunun belirlendiğini kaydedildi. "Soruşturma devam etmektedir" Açıklamada, "Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi. Gözden Kaçmasın İçişleri Bakanlığı: Teröristin PKK üyesi olduğu tespit edildi Haberin Detayları Ankara'daki bombalı eylemde öldürülen teröristin görüntüsü ortaya çıktı Haberin Detayları Ankara'daki hain saldırıda Rus ve Amerikan silahları kullanıldı Haberin Detayları