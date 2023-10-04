Türkiye 1 Ekim Pazar günü Ankara'da hain terör saldırısına şahit oldu.
TBMM'nin açılacağı gün, İçişleri Bakanlığı'na yakın bir bölgede bombalı eylem gerçekleştiren 2 teröristten biri kendisini patlatarak, diğeri ise Türk polisi tarafından etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada saldırıyı yapan teröristlerden birinin PKK üyesi olduğu belirlenmişti.
İkinci terörist de terör örgütü PKK üyesi
Bakanlıktan yapılan yeni açıklamada diğer teröristin kimliğinin de tespit edildiği duyuruldu.
Açıklamada hain saldırı girişiminin kahraman polislerin anında karşılık vermeleri neticesinde engellendiği ve teröristlerin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
Daha önce yapılan araştırmalar ve DNA incelemesi sonucu teröristlerden birinin terör örgütü PKK/KCK üyesi "Kanivar Erdal" kod adlı Hasan Oğuz olduğunun tespit edildiği aktarılan açıklamada, saldırıya karışan ikinci teröristin ise terör örgütü PKK/KCK üyesi Özkan Şahin olduğunun belirlendiğini kaydedildi.
"Soruşturma devam etmektedir"
Açıklamada, "Güvenlik birimlerimizce başlatılan soruşturma devam etmektedir. Son terörist etkisiz hale getirilinceye dek terörle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir." ifadesine yer verildi.
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