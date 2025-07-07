İçişleri Bakanlığı’ndan valiliklere 'nikah ücretleri' talimatı

Yaz aylarıyla birlikte düğünler bir bir ardına geliyor...

İçişleri Bakanlığı, aile kurumunun güçlendirilmesi ve evliliğin teşvik edilmesi amacıyla 81 il valiliğine gönderdiği genelgede, nikâh merasimlerine ilişkin ücretlerin asgari seviyede tutulmasını ve maddi imkânı kısıtlı çiftlere destek olunmasını istedi.

VALİLİKLERE GENELGE GÖNDERİLDİ

'Aile Yılı' kapsamında gönderilen genelgede, evlilik sürecindeki gençlere yönelik sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlerin artırılması çağrısında bulunulurken, bu çalışmalarda kamu kurumlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarıyla da işbirliği yapılması istendi.

Genelgede, evlenecek çiftlerin düğün ve nikâh merasimlerini gerçekleştirebilmeleri için kamuya ait uygun sosyal tesislerin tahsisinde kolaylık sağlanması vurgulandı.

Ayrıca, köy ve mahalle meydanlarında yapılacak düğünler için gerekli izin süreçlerinin kolaylaştırılması talep edildi.

NİKAH ÜCRETİ TALİMATI

Bakanlık, nikâh ücretlerinin her il ve ilçede değişiklik gösterdiğini hatırlatarak, bu ücretlerin minimum düzeyde tutulması gerektiğini belirtti.

Mevcut uygulamalarda nikâh ücretlerinin 800 TL ile 10 bin TL arasında değiştiği biliniyor.

Başlık parası ve benzeri geleneklerin evliliğe ekonomik yük getirdiği belirtilerek, bu tür uygulamalara karşı toplumsal farkındalığın artırılacağı açıklandı.

DENETİMLER SIKILAŞTIRILACAK

Öte yandan, düğün sezonunun yoğunlaştığı dönemlerde düğün hazırlıkları için alınan mal ve hizmetlerde fahiş fiyat uygulamalarının önüne geçilmesi için denetimlerin sıklaştırılacağı da genelgede yer aldı.