İddianame hazırlandı: İBB'nin reklam ihaleleriyle örgüt "sistemi"ne fon sağlandığı iddiası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 105'i tutuklu, 5'i "müşteki şüpheli" olmak üzere 407 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede, kamu zararına sebep olan bazı ihalelere ilişkin tespitlere yer verildi.

SUÇA KONU İHALEYE DAHA FAZLA İSTEKLİNİN GİRMESİNİN KASITLI OLARAK ENGELLENDİĞİ BELİRTİLDİ

İddianamede, "ihaleye fesat karıştırma" ile "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarını içeren 61'inci eylemde, kamu zararının 490 milyon 996 bin 653 lira artı KDV olduğu belirtildi.

İBB mülkiyeti, yönetimi ve tasarrufu altında bulunan alanlarda mevcut ve tesis edilecek olan 2 bin raket tipi ile 400 megalight tipi reklam uygulamasının 10 yıl süreyle işletmeye verilmesi işi kapsamında yapılan ihalenin ilanında ve şartnamesinde, işin niteliği ile miktarının tam olarak belirtilmediği kaydedilen iddianamede, bu hususun açıkça belirtilmesi halinde ihaleye katılım sağlayacak firmalar nezdinde bir artış olmasının kuvvetle muhtemel olduğu ancak açıkça belirtilmemesi nedeniyle suça konu ana ihaleye daha fazla isteklinin girmesinin kasıtlı olarak engellendiği ifade edildi.

ANA İHALENİN KÜLTÜR AŞ ÜZERİNDE KALMASININ HEDEFLENDİĞİ AKTARILDI

İddianamede, ana ihaleye daha fazla isteklinin teklif vermesi engellenerek, ana ihalenin Kültür AŞ üzerinde kalmasının hedeflendiği, suça konu ihaleye sadece İBB'nin iştirak şirketi olan Kültür AŞ tarafından teklif verildiği belirtilerek, şu tespitlere yer verildi:

Gerek Kültür AŞ ile iş yapan gerek Kültür AŞ'de görevli olmaları hasebiyle burada çalışan tanık ve şüphelilerin beyanları incelendiğinde ise suça konu ana ihalenin şartnamesine konan ve pratikte faydası olmamasına rağmen katılımı sınırlayan hükümlerin, ihale ilan başlığının detay içermeden yayınlanmasının, aslında şüpheli Ekrem İmamoğlu elebaşılığında kurulan suç örgütünün plan ve organizasyonu dahilinde oluşturulan bir kurgunun ürünüdür. Ulaşılmak istenilen amaç, ihalenin Kültür AŞ nezdinde kalması sağlanarak, akabinde yönetmelik gereği Kültür AŞ'ye tanınan serbestiden faydalanıp, davet usulü ile istenilen firmaların ihaleye davet edilmeleriyle muvazaalı yan tekliflerde almak suretiyle alt kiralama ihalelerinin suç örgütüne müzahir firmaların uhdesinde bırakılmasıdır. Görüldüğü üzere, elde edilecek gelirlerin bu firmalar tarafından suç örgütü içerisinde kurulan 'sistem' isimli yapıya aktarılarak, örgütün planları doğrultusunda amacına ulaşılabilmesini sağlamak hedef olarak belirlenmiştir.

HAKSIZ KAZANÇLAR "SİSTEM" İSİMLİ YAPIYA AKTARILDI

Ana ihalenin suç örgütü tarafından organize edilerek Kültür AŞ nezdinde bırakıldıktan sonra üç kışıma ayrıldığı belirtilen iddianamede, bu alt kiralama ihalelerini kazanan Panoffect Medya AŞ, BVA Reklam ve Danışmanlık AŞ ile Urbanmedia Reklam ve İletişim Hizmetleri Anonim Şirketi isimli her üç şirket yetkililerinin buradan elde ettiğ​​​​​​​i haksız kazançları örgüt içerisinde kurulan "sistem" isimli yapıya aktardıkları ifade edildi.

İddianamede, ana ihalenin ve ona bağlı olarak yapılan üç alt kiralama ihalelerinin, Ekrem İmamoğlu elebaşılığında kurulan suç örgütünün plan ve organizasyonu dahilinde yapıldığı, ihalelerin aslında hileli bir şekilde organize edilerek, örgütün maddi açıdan desteklenmesi için kullanılan bir araç olduğu ve buradan elde edilen gelirlerin bir kısmının İmamoğlu ile yöneticilerine nakit ve elden teslim edildiği, şüphelilerin bu hileli hareketleri ile kamu zararına sebep olduklarının tespit edildiği kaydedildi.

"ONGUN, BU ORGANİZASYONU SUÇ ÖRGÜTÜNÜN ÜYELERİ ÜZERİNDEKİ HİYERARŞİK İLİŞKİSİNİ KULLANARAK YERİNE GETİRDİ"

İddianamedeki 63'üncü eylemde, kamunun "ihaleye fesat karıştırma" ile "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlarından 61 milyon 466 bin 618 lira kamu zararına uğratıldığı ifade edildi.

İBB tarafından yapılan ana ihalelerin ve daha sonrasında bu ihaleye bağlı olarak 4734 Sayılı Yasanın ilgili maddesi kapsamında davet usulüyle yapılan alt kiralama ihalelerin daha en başından suç örgütü elebaşı Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ve suç örgülünün yöneticisi konumunda bulunan şüpheli Murat Ongun'un yönlendirmesiyle organize edildiği kaydedilen iddianamede, Ongun'un bu organizasyonu suç örgütünün üyeleri üzerindeki hiyerarşik ilişkisini kullanarak yerine getirdiği belirtildi.

İddianamede, daha ana ihale yapılmadan önce dahi bu ihaleyi BVA Reklam ve Danışmanlık isimli firmanın alacağının belirli olduğu kaydedildi.

MASAK RAPORU DOĞRULTUSUNDA YAPILAN TESPİTLER

ATM'lerin yan yüzeylerine verilen reklamlarla ilgili ihalenin yer aldığı 64'üncü eylemde, kamunun 1 milyon 740 bin lira zarara uğratıldığı belirtilen iddianamede, Kültür AŞ tarafından Reklam İstanbul Medya ve Reklamcılık Anonim Şirketi, Ponte Dijital Reklam Danışmanlık ve Teknoloji Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti ile İstanbul Dijital Medya Ticaret Anonim Şirketi'nden muhammen bedelin belirlenmesi için teklif aldığı ve teklifi belirlediği, mal ve hizmet alımı için firma havuzunda belirlediği çok sayıda firma olmasına rağmen yapılan alt kiralama ihalesine de yine bu üç firmayı davet ettiği aktarıldı.

İddianamede, MASAK raporu doğrultusunda, "Fiiliyatta İmamoğlu suç örgütü yöneticisi olan Ongun'un, resmiyette ise şüpheli Mustafa Nihat Sütlaş'ın şirketi olan Reklam İstanbul isimli firmanın gelir tablosunda yer verilen veriler incelendiğinde, 2022 yılında nispeten satışları artan şirketin karlılık oranı ortalama düzeylerde kalmasına rağmen 2024 yılında şirketin satışında ve karlılığında yüksek seviyede artış gerçekleşmiştir. Bu tespit, iş bu eylemde yer alan şüpheli ve tanık ifadelerini desteklemekte olup, Sütlaş'ın, İmamoğlu'nun ve Ongun'un talimatıyla iştirak şirketlerden aldığı usulsüz iş ve ihaleler neticesi elde edilen haksız gelir vasıtasıyla şirketinin olağanüstü bir şekilde kar ettiğini göstermektedir." tespitlerine yer verildi.

İddianamedeki 65'inci eylemde, M6 ve M7 metro hatlarında çalışan araçlarla T5 tramvay hattında çalışan araçların içerisinde yer alan toplam 1332 ekrana dijital bilgi platform kurulması ve 3 yıl işletilmesiyle ilgili ihalede kamunun 2 milyon 850 bin lira zarara uğratıldığı belirtildi.

İBB ÇALIŞANLARI HAKKINDA SORUŞTURMANIN DEVAM ETTİĞİ KAYDEDİLDİ

M4, M7 ve M8 metro hatları ve F4 füniküler hattında çalışan araçlar içerisinde yer alan ekranlara dijital bilgi platformu kurulmasıyla ilgili 66'ncı eylemde kamunun 2 milyon 582 bin 681 lira zarara uğratıldığı ifade edilen iddianamede, söz konusu ihalenin Medya AŞ uhdesinde kaldığı ve ihaleye teklif veren tek firmanın da Medya AŞ olduğu bildirildi.

İddianamede, söz konusu ihalelerde görev alan İBB çalışanları hakkında soruşturmanın devam ettiği, bu aşamada sorumluluğu sabit görülen şüphelilere iddianamede yer verildiği kaydedildi.