IKBY'den 'kürdistan' vurgulu posta pulu

Irak'ın kuzeyinde gerilim tırmanıyor...
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) attığı adımlarla adeta ateşe körükle gidiyor...
Arap aşiretleri, Türkmenler ve Kürtler arasındaki gerilim sürerken Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) tahrik edici bir adım geldi.
Kürdistan vurgulu posta pulu
Yönetim, üzerinde 'Kerkük Kürdistan'dır' yazılı peşmerge heykelini posta pulu yaptı.
5 bin dinar değerindeki pul piyasaya sürülürken önümüzdeki günlerde pulun uluslararası yazışmalarda kullanılacağı açıklandı.
IKBY'den yapılan resmi açıklamada, pulun bölgede devam eden protestolar kapsamında Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) destek amacıyla basıldığı belirtildi.
Bölgede olayların başlaması
IKBY'ye bağlı Peşmerge güçleri, 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasından sonra Irak ordusunun Kerkük'te boşalttığı üslere konuşlanmaya başlamış ve 3 yıl boyunca kentte denetimi fiilen ele almıştı.
IKBY'nin 25 Eylül 2017'de düzenlediği sözde "bağımsızlık referandumu" ve Kerkük'ü ilhak girişiminin ardından, merkezi hükümete bağlı güçler 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.
Irak ordusu, KDP'nin bulunduğu binayı boşaltıp Kerkük Operasyonlar Komutanlığı karargahı yapmıştı.
Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
Binanın Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatıyla boşaltılarak KDP'ye devredilme hazırlıkları yapıldığı iddialarına karşı 25 Ağustos'ta başlatılan protestolar kapsamında, eylemciler Erbil-Kerkük yolunu kapatmıştı.
Kerkük'te dün, KDP destekçisi bir grubun, ordu kontrolündeki binanın KDP'ye teslim edilmesine karşı çıkanların kapattığı Erbil-Kerkük kara yolunun açılması talebiyle düzenlediği protestoların ardından olaylar çıkmıştı.
Protestoların ardından olayların büyümesi üzerine sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Olaylarda, ölenlerin sayısı 4'e, yaralananların ise 15'e yükseldiği açıklanmıştı.