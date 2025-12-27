İkinci el araçlarda 6 ay ve 6 bin kilometre düzenlemesi: Süre uzatıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ticaret Bakanlığı'nın yeni yönetmeliği ile ikinci el araç alım satımlarına sınırlama...

İkinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapanlar için uygulanan düzenleme, lk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı geçilmedikçe araçların satışını ve pazarlanmasını engelliyor.

Söz konusu düzenleme ile, sektörde spekülatif satışların önüne geçilmesi hedefleniyor.

GÜNCEL FİYATIN ÜZERİNDE İLANLARA YASAKLAMA

Diğer bir uygulama ise ikinci el araçların, üretici ya da distribütörün belirlediği güncel fiyatın üzerinde ilana çıkarılmasını yasaklıyor.

Böylece piyasanın dengesini bozan ilanların önüne geçiliyor.

DÜZENLEMELER 2026’YA UZATILMIŞTI

Yapılan analizler sonucunda bu kuralların fiyat istikrarına ve stokçuluğun önlenmesine katkısı tespit edilerek, geçtiğimiz aylarda her iki düzenlemenin süresinin 1 Ocak 2026 tarihine kadar 6 ay daha uzatıldığı bildirilmişti.

Her iki uygulamaya ilişkin, yeni yıla girmeye günler kala yeni bir gelişme daha yaşandı.

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

DÜZENLEME 1 TEMMUZ 2026'YA KADAR UZATILDI

Buna göre, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, motosiklet, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometre geçmedikçe 1 Temmuz 2026'dan önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamayacak.

Ayrıca, ikinci el motorlu kara taşıtlarının üretici veya distribütör tarafından tavsiye edilen güncel satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanamaması uygulaması da 1 Temmuz 2026'ya kadar uzatıldı.

VERGİ YA DA MESLEK ODASI KAYDI BULUNAN İŞLETMELER DİKKAT

Öte yandan, vergi ya da meslek odası kaydı bulunan işletmeler için 1 Nisan 2026'ya kadar yapılan yetki belgesi başvurularında lise mezuniyet şartının aranmamasına yönelik düzenleme yapıldı.