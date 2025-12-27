Murat Kurum paylaştı: Antakya Fatih Caddesi de tamam

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hatay'ın Antakya ilçesi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde ağır yıkıma uğradı.

Şehir merkezi ve ilçelerinde büyük yıkımların yaşandığı kent, asrın inşa seferberliğinin merkezlerinden biri oldu.

Yaşanan felaket sonrası Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen asrın inşa seferberliğinde sona yaklaşılırken Bakan Murat Kurum'dan, yeni bir paylaşım daha geldi.

"FATİH CADDESİ DE TAMAM"

İlçenin en işlek caddelerinden biri olan Fatih Caddesi'nin son halini paylaşan Kurum, "Fatih Caddesi de tamam" notunu düştü.

Görüntülerde, caddede inşa edilen konutların tamamlandığı görülürken ışıklandırma ile beraber kartpostallık görüntüler oluştu.

DEVLET DÖRT BİR KOLDAN HAREKETE GEÇTİ

Kentte devlet dört bir koldan yaraları sardı.

Kırsal mahallelerde köy evleri, kent merkezinde ise cami, okul ve sağlık ocakları bir bir tamamlandı.

ANTAKYA YENİDEN AYAĞI KALDIRILDI

Depremin en fazla etkilendiği yerlerden birisi olan Antakya, yapılan çalışmalar ile yeniden inşa edildi.

Antakya'da hızla yükselen deprem konutlarına kavuşan vatandaşlar ise her seferinde mutluluklarını dile getiriyor.

İL GENELİNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR

Hatay ilinde yapılan çalışmalar kapsamında 133 bin 685 konut, 12 bin 868 köy evi ve 7 bin 202 iş yeri inşa edildi.

Hatay’daki toplam bağımsız bölüm sayısı 153 bin 755 olarak açıklandı.