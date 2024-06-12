İkinci el otomobil piyasasında son durum: Ensonhaber ekipleri oto pazarında Kartal'daki ikinci el oto pazarında piyasa araştırması yapan arkadaşlarımız esnafın satış şikayetleriyle karşılaştı. Piyasadaki durumdan şikayet eden esnaf, fiyatları dibe çekmelerine rağmen müşteri çıkmadığını belirterek galericiliğin bitme aşamasına geldiğini söyledi.

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Türkiye'de ikinci el ve sıfır otomobil piyasası, son 2 yılda tarihteki en hareketli dalgalanmayı yaşadı.

Küresel ve iç piyasadan kaynaklanan sorunların yol açtığı durumun sonunda fiyatlar şiştikçe şişti.

Son dönemde ise sıfır araçtaki bolluk ve fiyat düşüşleri, ikinci el oto piyasasını vurdu.

Kartal'daki oto pazarında fiyat araştırması

Durma noktasına ulaşan ikici el piyasasındaki durumu yerinde gözlemlemek için Ensonhaber.com ekipleri, İstanbul'daki ikinci el oto pazarındaydı.

Arkadaşlarımızın fiyatlara odaklandığı pazarda, 160 bin TL'den 1 milyon TL'ye kadar geniş aralıkta etiketler dikkat çekiyor.

2012 model bir BMW 1 milyon 75 bin TL'ye alıcı beklerken 2023 model bir SEAT İbiza 865 bin TL'ye yeni sahibini gözlüyor.

Esnaf kan ağlıyor

Pazar piyasasını araştıran ekibimiz, pazar esnafının isyanıyla karşılaştı.

Fiyatların çok düştüğünü belirten esnaf, yine de bekledikleri ilgiyi göremediklerinden şikayet etti.

"Araç alım-satım piyasası şu anda durmuş durumda"

Galericiliğin bitme noktasına geldiğini söyleyen bir esnaf, "Araç alım-satım piyasası şu anda durmuş durumda. Faiz oranları çok yüksek. İnsanların şu anki düşüncesi mesela 1 milyonum var, faize atarsam 50 bin TL gelir, 1 milyona araba alırsam 30-40 bin TL farkla satmak için uğraşacağım... O yüzden insanlar artık bununla uğraşmıyor. Bu yüzden galeri işi durmuş durumda." diye konuştu.

"280 bin liralık aracı 235'ten koydum hala satamıyorum"

Fiyatının çok altında satışa çıkarttığı aracına müşteri çıkmadığını söyleyen esnaf, sözlerine şöyle devam etti:

Buna bir çözüm bulunması lazım yoksa bu gidişle galerici işi bitecek. Galerici diye bir şey kalmayacak.



İnsanlar mağdur durumda. Şu an 2 bin tane araç var burada, benim aracım 280 bin lira ben 235'ten koydum hala satamıyorum.



İnsanlar orası burası diyerek satın almıyor. Şu an mağdur durumdayız. Buna bir çare bulunması lazım, gidişat hiç iyi değil.

Bayram beklentileri karşılamadı

Bayram öncesi bekledikleri hareketliliği de bulamadıklarını belirten esnaf, "300 bin liralık bir araç şu an 200'e kadar düştü. Biz de tabii mağdur olduk. Bunun stabil şekilde ilerlemesi lazım. Yoksa böyle bir anda inip çıktığı zaman insanların da kafası karışıyor. Bu şekilde satış da olmuyor.

Yani şu an bayram dedik geldik, iş olur dedik ama yine bir hareketlilik yok. Allah yardımcımız olsun, işimiz zor.

En üst rakamları gördükleri için insanların orada psikolojisi bozuldu. Beklentileri en dip fiyat. Dibin de dibi bekliyorlar ama olmuyor. Olmayınca da satış olmuyor. Yine mağdur biz oluyoruz." diyerek çözüm beklediklerini söyledi.