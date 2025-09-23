İlaç devi, Metsara’yı satın alıyor! Ödenecek bedel dudak uçuklattı

Küresel ilaç sektöründe dikkatleri üzerine çeken dev bir anlaşma gündemde. Pfizer, son yıllarda dünya genelinde hızla büyüyen obezite tedavisi pazarına güçlü bir adım atmaya hazırlanıyor.

Şirket, obezite ilaçlarıyla tanınan Metsera’yı tam 7.3 milyar dolar karşılığında satın almak üzere anlaşma sağladı.

Bu satın alma, yalnızca finansal boyutuyla değil, aynı zamanda sağlık dünyasında obeziteye yönelik yürütülen yenilikçi tedavi yöntemleri açısından da tarihi bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

HİSSE BAŞINA 47Ç50 DOLAR ÖDENECEK

Financial Times’ın aktardığı bilgilere göre Pfizer, anlaşma kapsamında Metsera hissedarlarına hisse başına 47.50 dolar nakit ödeme yapacak.

Bununla birlikte, belirlenen performans hedeflerinin gerçekleştirilmesi durumunda ek olarak hisse başına 22.50 dolar daha ödemeyi taahhüt ediyor.

Böylece Pfizer, yalnızca mevcut pazar payını büyütmekle kalmayacak, aynı zamanda Metsera’nın geliştirdiği yeni nesil obezite tedavilerinin potansiyelinden de faydalanmayı planlıyor.