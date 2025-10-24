İlahiyatçı Cemil Kılıç: Cahiller, Hz. Muhammed Alevi'ydi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'li İlahiyatçı yazar Cemil Kılıç, ilginç söylemleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Kılık-kıyafet konusu dahil olmak üzere birçok alanda konuşan Kılıç, bu defa "Alevilik" üzerine X hesabından bir paylaşım yaptı.

Kılıç, Alevilik üzerine yaptığı paylaşımda, Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v) de adını geçirdi.

"CAHİLLER"

Sosyal medyadan "İlahiyatçı Hayrettin Karaman, Sünni bir kız Alevi bir erkekle evlenemez diye fetva vermiş. Bu apaçık bir nefret suçudur, mezhepçi bölücülüktür. Alevi düşmanlığı, insan haklarını hiçe saymaktır. Nereden nereye. Hz. Muhammed (s.a.v), kızı Fatıma'yı Hz. Ali ile evlendirdi." paylaşımını yapan Cemil Kılıç'a tepki gösterildi.

Tepkileri kabul etmeyen Kılıç, Hz. Muhammed'in (s.a.v) Alevi olduğunu söyledi ve bilmeyenleri de "cahil" olarak nitelendirdi.

Kılıç, tepki çeken diğer paylaşımında da şöyle dedi:

"KENDİ KALIPLARINA HAPSOPULMUŞ CAHİLLER"

"Yanlışınız var, Hz. Muhammed (s.a.v) de Alevi idi. O kadar cahilsin ki Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin Alevi olduğunu bile bilmiyorsun.

Sünnilik, Hz. Muhammed'in (s.a.v) sünnetine uymak demektir.

Bu anlamda zaten bütün Müslümanlar (Alevi- Sünni- Şii) Sünni'dir. Kendi kalıplarına hapsolmuş cahiller millete ahkam kesiyor."