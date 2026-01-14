Güncel gümüş fiyatı: 14 Ocak 2026 Ons/Gram 925 ayar gümüş fiyatları...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yeni yılın güvenli limanı olmaya aday olan gümüş, yükselişte...

Dikkat çeken bir artış gösteren gümüş, yatırımcıların yakın takibinde yer almaya devam ediyor.

Yılbaşından bu yana kaydedilen yüzde 28’lik artış, gümüşü 91 dolar rekoruna ulaştırdı.

Bu hareketlilikle birlikte yatırımcılar ve tasarruf sahipleri, “Gümüş bugün ne kadar?” sorusuna yanıt arıyor.

Piyasaları yakından izleyenler için 14 Ocak 2026 güncel ons ve gram gümüş fiyatları merak konusu oldu.

14 OCAK 2026 GÜNCEL GÜMÜŞ FİYATLARI

14 Ocak 2026 11.11 itibarıyla gümüş piyasasında yukarı yönlü seyir sürüyor.

Gram gümüş, 125,11 TL alış ve 125,18 TL satış fiyatıyla işlem görürken, uluslararası piyasalarda ons gümüş 89,95 dolar seviyesinde bulunuyor.

*Anlık fiyatlar değişmektedir.